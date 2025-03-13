中配網紅散播武統言論 南市議員朱正軒：應正視中共「洗人口」滲透輿論風險

對於中配網紅武統言論，南市議員朱正軒受訪表示全力支持移民署廢止居留許可。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/13 15:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對中國籍YouTuber「亞亞在台灣」在台散播武統言論，遭政府廢止其在台依親居留許可。台南市議員朱正軒表示，全力支持移民署的決定，並強調台灣社會必須支持疼惜台灣的新住民融入台灣社會，一方面也應正視中共透過對台灣婚姻移民「洗人口」及滲透輿論的嚴峻風險。

朱正軒指出，「亞亞在台灣」並非個案，而是中共對台作戰的一環。此事件不僅是對台灣社會的挑釁，更凸顯了背後嚴重的「洗人口」問題。中共過去曾透過類似手法改變香港的人口結構，如今台灣同樣面臨這樣的挑戰。社會上已有諸多案例顯示，中國人士利用與台灣人結婚取得台灣身份，隨後離婚再與中國人結婚，藉此將家人帶入台灣，逐步改變台灣的人口結構。

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朱正軒表示，中共從未掩飾其對台野心，若能透過人口遷移與輿論操作來影響選舉、扶植親中政權，將比武力侵略更具成本效益。一旦選舉結果向中國傾斜，統一便可能順水推舟、順理成章。事實上，藍白聯手掌控的立法院已讓台灣陷入空前的政治危機，此時中央政府更應展現堅定立場，捍衛國家安全，杜絕任何可能影響國家主權的滲透行為。

朱正軒強調，台灣對新住民一向秉持人道關懷與包容態度，移民署及地方政府多年來舉辦各類講座及競賽等活動，協助新住民融入台灣社會，許多中國籍配偶更曾獲頒創業競賽獎項或擔任講座講師。然而，台灣對人權的堅持與對新住民的善意，絕不容許任何人利用與踐踏。政府應全面檢討現行法規，對於涉及國安風險的個案採取更嚴格措施，以確保台灣不會步上香港後塵，守護台灣人民的未來與民主價值。

據了解，YouTuber「亞亞在台灣」劉姓中國籍配偶，散播武統言論，移民署依據《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第14條第1項第4款規定，廢止其在台依親居留許可，並依相關規定，5年內不得再申請依親居留。

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