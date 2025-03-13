強化海洋科技布局 政院拍板「海科營運中心設置條例」

海委會主委管碧玲指出，政府於2022年啟動「國家實驗室多功能水槽建置計畫」，預計於2027年完工。 （行政院提供）

2025/03/13 14:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對全球氣候變遷、海洋生態保育、海洋產業開發，以及海洋安全挑戰等議題，各國正加快前瞻性海洋科技佈局，以確保在全球競爭中取得優勢。為完備我國全海域調查，強化船模試驗技術及海洋產業國際競爭力，行政院會13日通過「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，基於國艦國造之關鍵核心技術本土化，以及海洋基礎調查的需求，海委會籌備的「國家船模實驗室」及「海洋基礎資料調查船」已陸續興建中。為配合相關工程的籌建，與未來運作維護的需求，擬具草案，據以規劃成立「行政法人國家海洋科技營運中心」，發揮船模實驗室及調查船隊建置效益。

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海委會主委管碧玲指出，為補足我國船模試驗之缺口，將關鍵核心技術本土化，提升國艦國造設計與自主應用，強化我國海洋產業國際競爭力，政府於2022年啟動「國家實驗室多功能水槽建置計畫」，預計於2027年完工。

另為進行全海域調查、海洋資源探勘、氣候變遷調適等相關研究，2023年啟動「海洋基礎資料調查船興建計畫」，其中100噸級與300噸級調查船已於2024年開工，預計於2026年完工，4000噸級調查船則預計2029年完工。此外，配合國際安全管理認證（ISM）作業需求，調查船船員需於施工期間進駐船廠，參與該船相關船務訓練，方能取得國際安全管理認證（ISM）。

海委會說明，船模實驗室及調查船所需人員係屬技術專業人力，為無縫接軌後續營運，成立行政法人確有其急迫性，以同步培訓所需之專業人才，包括航海、海洋科儀操作、調查採樣、船模實驗設計、船模製作、實驗設備校正、資料分析等，可兼顧運作效率及彈性，為海洋治理與國家安全作出重要貢獻。

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