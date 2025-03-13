賴總統國安高層會議後談話3重點：捍衛合於現實的台海現狀

賴清德總統今就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 13:52

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話。據悉，賴總統談話隱含3大重點，首度定調中國為「境外敵對勢力」，並重申「四個堅持」回擊中國政協主席王滬寧、中國外長王毅的「四個凝聚」，捍衛合乎現實的台海現狀，同時以二戰終結為例訴諸團結，

據透露，賴總統談話的第一個重點是，首度定調中國為「境外敵對勢力」，無論中共統戰語言如何強調「同文同種」、「同根同源」，其長期對台文攻武嚇是不爭事實，中共持續透過滲透統戰及複合式灰色地帶侵擾手段，藉此模糊國家認同與界線。賴總統談話是以台灣法律為根基，依《反滲透法》第二條規定，定義中國為危害我國主權的「境外敵對勢力」，並闡述因應的十七項具體作為。

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第二，賴總統重申去年520就職演說及雙十國慶談話，強調「台灣是主權獨立的民主國家」、「名字稱中華民國或台灣、中華民國台灣」，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，是回擊中國全國政協主席王滬寧「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」等發言，亦打臉王毅在中國兩會所稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的現狀描述。

賴總統清楚表明，中華民國台灣的前途必須由2300萬台灣人民決定，才是台灣人要捍衛的現狀，台灣社會最大共識，就是捍衛民主、維護主權、維持我們民主自由的生活方式。

賴總統在談話中再次強調，「台灣是主權獨立的民主國家」，「名字稱中華民國或台灣、中華民國台灣」，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，且「台灣主權不容侵犯併吞，前途由2300萬台灣人民決定」等，清楚表明「這就是我們要捍衛的現狀」，堅決反對台灣被中國所併吞等立場。

第三，賴總統談話不著眼「反分裂國家法」20週年，反而是談「二戰勝利80週年」，與中共政府視角截然不同，二戰肇因是當年民主國家不夠團結，但二戰能夠結束也是來自民主國家的團結和決心，賴總統重申「團結能戰勝極權」、「威權國家越集結，民主國家越團結」，並緊扣「和平靠實力」、「有理想但不能有幻想」，面對中共加深加大的對台工作，台灣作為世界的台灣、守護民主最前緣，賴總統及其國安、行政團隊已經做好準備。

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