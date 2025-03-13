舔共藝人慘了！ 邱志偉提修法：最重5萬可按次處罰

民進黨立委邱志偉提出「兩岸人民關係條例修正草案」，增訂台灣人若進入大陸地區，不得配合、附和大陸地區政治性機關及團體，而發表危害我國存在或變更自由民主憲政秩序的內容。（資料照）

2025/03/13 14:23

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣藝人於社群平台微博，轉發中國官媒央視「台灣必歸」貼文。為維護國家尊嚴，民進黨立委邱志偉提出「兩岸人民關係條例修正草案」，增訂台灣人若進入大陸地區，不得配合、附和大陸地區政治性機關及團體，而發表危害我國存在或變更自由民主憲政秩序的內容，違者最重可罰新台幣5萬元，得按次處罰。

邱志偉今表示，親中藝人多年來在中國商演，若屬於一般性的工作我們都予以尊重。然而，隨著習近平對台灣的打壓日增，已經嚴重侵害我國的生存空間。甚至中國外交部長王毅多次公開場合表明，台灣是中國的一省，是消滅中華民國的存在，這對我國民主憲政秩序已經構成嚴重傷害。

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邱志偉認為，目前法規面僅有針對合作行為開罰，但親中藝人已經是長期「配合」、「附和」中國官方的言論，甚至在圖文轉貼上都是直接根據中國官方平台進行宣傳。邱志偉表示，經檢視目前兩岸條例的規範，針對國人赴中的行為規範不足，僅表示不能從事妨礙國安行為，內容過於攏統，且未有罰則。

因此，邱志偉說明，他提出「兩岸人民關係條例」修法，將國人赴中不得從事行為更為明確化，針對配合附和中國的「黨務、軍事、行政或具政治性機關」進行危害中華民國存在，或是變更自由民主憲政秩序的內容予以禁止。並在第91條增訂罰則，以強化法規的嚇阻作用。且鑒於親中藝人經年累月的行為，已經造成國人的憤怒，為避免有僥倖心理，所以在條文中強調得按次處罰，禁止任何逃避模糊的空間。

邱志偉指出，本次修法已獲得許多立委連署支持，這是鑒於長年累月的問題，進行通盤性的處理，相信透過法規的明確化，可以讓國人有所遵循；並以此表明國家主權的立場，不容中國利用任何機會，危害我國的生存空間與民主憲政。據了解，該草案已送達立法院議事處。

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