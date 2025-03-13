控北檢凶殘！ 陳佩琪曝柯文哲最後談話喊「就當世界沒我這個人」

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/03/13 14:55

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，柯父柯承發逝世後，已於3月10日在新竹舉辦完成告別式。柯妻陳佩琪今日突高喊，古有東廠，今有北檢，而且手段更狠，心更凶殘，並透露柯文哲那天在北所與她會面時曾說，「就當世界上已沒他這個人」。

陳佩琪在臉書發文表示，政治干預司法、司法破害人權，不知道當天柯文哲從側門被帶走前有沒有聽到她憤怒地呼喊？她透露，上週會面時柯文哲多次跟她表明要見父親最後一面，送柯父走完最後一程，前者心願是有達成，後者雖是落空。

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「我跟柯文哲說，父親去羽化館的沿途，很都人在一旁送別柯爸，幫你完成心願了，現在父親已安息，也希望你能放下。」陳佩琪說，那天在北所會面最後一刻柯文哲被帶走前，跟她說要好好吃飯，好好生活，不用再擔心他了，就當世上已經沒柯文哲這個人。

陳佩琪抨擊，用莫虛有的罪名，沒證據先來搜索，再拿搜索來的東西，無論是和案情有關沒關的，逐一一條一條放給媒體做文章，先關押2個月，再延長2個月，找不到證據，再說防止串供逃亡，繼續羈押，反正就是不論使出什麼手段，關押到證據生出來為止，生不出來，就關押你到死。

「古代是屈打成招，現在是押人押到證據生出來或死在獄中為止。」陳佩琪強調，台灣意圖使人不當選的罪名可是比殺人犯還嚴重，古有東廠，今有北檢，而且手段更狠，心更凶殘。

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