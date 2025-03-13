卓榮泰將下鄉宣講 政院：向國人報告是政府的責任

總預算、財劃法覆議案遭藍白雙殺，民進黨中央今天宣布啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，行政院發言人李慧芝今（13）日在院會後記者會強調，「這並不是要升高朝野對立，而是需要向國人報告，這是政府的責任」。 （行政院提供）

2025/03/13 13:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕總預算、財劃法覆議案遭藍白雙殺，民進黨中央今天宣布啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰將每場都到，對於卓揆下鄉宣講，被解讀為罷免添柴火、升高朝野對立，行政院發言人李慧芝今（13）日在院會後記者會強調，「這並不是要升高朝野對立，而是需要向國人報告，這是政府的責任」。

根據民進黨規畫，8場政策宣講會場次包括15日台中市南屯水安宮首發場、16日桃園市、22日花蓮市與台北市、23日台南市、28日新竹市、29日高雄市、30日新北市壓軸，由行政院長卓榮泰及內閣團隊直接向人民報告。

請繼續往下閱讀...

對此，李慧芝說，卓揆這兩天在立法院的說明，很可惜並沒有辦法改變投票的結果，不過，行政團隊一直以來透過各種方式向大眾說明財劃法修正案及總預算案對國家造成的影響，執政團隊目前仍要向各界說明，國家施政可能遇到的困難、未來政策的規畫，相關行程會視行政首長狀況來做安排，確認後將對外說明。

媒體追問，閣揆所到之處難免有車隊及維安，如何避免外界質疑黨政不分，且此時恰逢罷免二階連署，也會被解讀是為罷免添柴火，加上現在又在立法院總質詢期間，下鄉宣講是否憂心升高朝野對立。

李慧芝強調，政府持續透過專訪、座談會、記者會等各種方式向各界說明，有關總預算案、財劃法修正後對國家施政造成的影響，以及接下來狀況，會造成什麼影響，政府該如何處置，「這並非要升高朝野對立，而是需要向國人報告」，這是政府的責任。

李慧芝說，關於公帑的部分，卓揆也說過，他在非公務時間是不會使用公帑的，「這個部分絕對是這樣處理」，另外，維安部分會尊重主辦單位的安排。至於週六的首場有哪些部會首長出席，她強調，在確認安排後，會向大家來再做進一步的說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法