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    現場緊盯分貝計！藍召委黃仁難招架黃國昌 邱志偉嘆不公平

    黃國昌在外交及國防委員會質詢大超時2倍，立委邱志偉探不公平，「高鐵跑掉了」怎麼對選區選民交代。（記者方瑋立攝）

    黃國昌在外交及國防委員會質詢大超時2倍，立委邱志偉探不公平，「高鐵跑掉了」怎麼對選區選民交代。（記者方瑋立攝）

    2025/03/13 14:54

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（13）日邀請國防部長顧立雄進行專案報告，民眾黨立委黃國昌列席質詢再次「大超時」，除讓現場媒體緊盯分貝計外，更令新任國民黨召委黃仁難以招架。同樣列席質詢的民進黨立委邱志偉感嘆，他過去當召委時非常注重公平，不然每個人都超時，排隊南部立委「高鐵都跑了」，如何跟選區選民交代？

    立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」專案報告，並備質詢。民眾黨立委黃國昌列席質詢時，引起現場媒體關注立院日前增設的「分貝計」，據記者觀察，黃國昌雖未自備麥克風，已刻意離質詢台的麥克風較遠以降低音量，但仍有一度達到最高86分貝以上。

    不過，新任召委黃仁原規定非本委員會委員質詢時間為5分鐘，黃國昌仍炮火連開超過10分鐘，近2倍以上的「大超時」，也引起接續上台的邱志偉不滿表示，（黃國昌）好像用了「5+10分鐘」，我當召委的時候，一定要維持會議的公平性。

    邱志偉指出，不然有些人講到昏天暗地、天荒地老，主席都沒有任何動作，對其他委員不公平。雖然質詢是立法監督行政，但彼此還是要「以禮相待」，論政則應據理，不是時間長、聲音大就贏，拜託主席以後要時間控管。

    「我在南部耶！」邱志偉說，他還需要搭高鐵，如果因為有人超時「我的高鐵跑掉了」，要如何對鄉親、選民交代？要考慮到我們的苦衷啊。

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