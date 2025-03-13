「中三拒瓔」搞創意！ 「台中罷免慧成宮」過火

罷免團體「中三拒瓔」 志工，拿「台中罷免慧成宮」令旗及帽子到土地公廟過火。（「中三拒瓔」提供）

2025/03/13 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕罷免團體搞創意！罷免團體「中三拒瓔」 將「台中罷免慧成宮」的令旗及宮帽拿到土地公廟過火，祈求罷免會成功！

國民黨台中市二選區立委顏寬恒、三選區立委楊瓊瓔、四選區立委廖偉翔、五選區立委黃健豪、六選區立羅廷瑋及八選區立法院副院長江啟臣，第一階段提議罷免皆通過，罷免團體目前展開第二階段連署中，並創意成立「台中罷免慧成宮」，製作令旗及宮帽供罷免團體志工穿戴宣傳。

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其中，台中市第三選區罷免團體「中三拒瓔」特別將令旗及宮帽等拿到潭子區的土地公廟拜拜過火，並製作成影片上傳，笑稱「慧成宮過惹」，祈求罷免成功。

影片中可見志工唸唸有詞表示，「敬愛的福德正神土地公，我們是一群在台中長大的孩子，今天為了這個國家，台中第三選區要站出來做罷免，製作了這個罷免令旗及宮帽，祈求土地公保祐我們罷免可以順利成功，懇請土地公賜福，讓我們的令旗跟帽子過爐，您應允的話，請賜聖杯」，結果獲得聖杯，順利完成過火。

「中三拒瓔」表示，目前罷免站以設在民進黨台中市議員蕭隆澤潭子服務處騎樓為主，若志工不在現場，服務處也會協助收件。

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