葉元之嗆造謠「誰說謊誰下台」卓冠廷：辜負板橋選民託付最好證明

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/13 17:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕本報日前報導知情人士透露國民黨立委葉元之5年前不滿被臨檢，轄區分局長為此擺桌道歉，民進黨新北市議員卓冠廷昨在政論節目上透露，為了求證，他私下詢問地點是在板橋萬板路的餐廳。對此，葉元之今受訪駁斥都是造謠，一定提告，「我可以跟卓冠廷對賭職務，誰說謊誰下台。」

葉元之表示，之前他被爆嗆員警「你知道我是誰嗎」，已經出現N個版本，第一個版本是他的車子要被拖吊，他去嗆「你知道我是誰嗎？」，第二個版本是晚上經過六四快速道路臨檢，嗆警方「你知道我是誰嗎？」，這件事他都澄清過。

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葉元之說，在六四快速道路被臨檢，他當場都乖乖報身分證、姓名，完全沒有說「你知道我是誰嗎？」，事後有一天半夜12時堵車堵了15分鐘，後來發現是警察每一台車每個乘客都臨檢，臨檢到晚上12時可以塞車15分鐘，他是民代，當然會好奇警方這樣的臨檢有沒有過當。

葉元之解釋，不是只有他這樣疑問，民進黨政務官以前也有，在路上買東西無緣無故被警察臨檢，都有提出這樣的疑問；而他的疑問是，為什麼在晚上12點大臨檢，連沒開車的人都臨檢，造成大塞車，他才去向警察局詢問。

葉元之說，警方臨檢他時他都完全配合，結果居然可以被造謠說他去嗆警方「你知道我誰嗎？」，警方都有資料，大家都可以去查；之前三立說有員警爆料他會勘車子被拖吊，他去嗆「你知道我是誰嗎？」完全沒有這件事情，他在會勘時大家都知道他是誰，「我有必要去嗆你知道我是誰嗎？」

葉元之表示，每個警察都有密錄器，他如果去嗆早傳出來了，卓冠廷說他在萬板路嗆人，下次會不會又出現一個長江路？後天會不會又是文化路？再後天會不會又出現漢生東路？沒完沒了。為了要推罷免，每天掰一個故事，「我從來不會去講你知道我是誰嗎這種話」。

對於葉元之打算提告，卓冠廷回應，葉元之早上氣噗噗說要告他造謠的那句「你知道我是誰嗎？」他是轉述媒體報導標題照念的，如果葉大委員對這句話有意見，應該要去找報導的媒體，而不是用提告他來轉移焦點，葉說他造謠，「我要求他公開道歉」。

卓冠廷奉勸葉元之，兩人的職務都是人民一票票選出來的託付，不要隨便拿職務來對賭，葉元之今天為了誣賴他造謠說要拿職務對賭，就是葉對民代責任認知錯誤，辜負板橋選民託付的最好證明，希望板橋選民認真思考一下，葉元之是否適任立委職務了。

民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

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