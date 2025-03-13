卓榮泰內閣將下鄉宣講 洪孟楷：費用由人民買單？

國民黨立委洪孟楷。（資料照）

2025/03/13 13:26

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〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨今天宣布，將舉辦八場「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰及內閣團隊親自向人民報告。對此，國民黨立委洪孟楷質疑，宣講費用要由人民買單嗎？

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洪孟楷表示，罷免雖然是人民的權益，但行政部門現在是不是演都不演了？從這兩天的財劃法和總預算的覆議看得出來，每一個部會都比去年的預算成長的多，總預算更是成長了1千億左右。

洪孟楷表示，史上最高的預算，但政府一直哭喊著沒錢，甚至現在還要再下鄉，請教行政院長和部會首長下鄉宣講的費用也是要人民買單嗎？這不會覺得非常的荒謬嗎？

洪孟楷表示，第二階段要開跑的時候行政部門要跳到第一線，難道就是要告訴人民，當不是民進黨過半的時候，就要出來再做這樣子的一個動作嗎？

洪孟楷表示，每一個委員當然是會顧好自己的選區，並且也讓所有的選民都知道他們過去的成績單，他們能夠為民眾持續努力發展建設及國家需要的預算，更重要的是會做好選民服務。

洪孟楷表示，黨部當然有黨部的作法，也是去訴諸民眾，在這個節骨眼是讓人民真正知道問題點以及現在政府扮演什麼樣的角色，是把人民當頭家，還是想要持續的欺騙人民，民眾絕對會看得清楚。

洪孟楷說，在他自己的選區，無時無刻都會來跟民眾報告和說明到底過去為地方爭取多少建設，以及推動哪一些大家所關心的法案。非委員的選區，黨部應該都有一些相關的安排。

對於罷免團體如火如荼宣傳二階連署起跑，甚至有導演拍片宣傳。洪孟楷表示，罷免團體每一天的動作都很積極，罷免現在發起背後的力量，以及民進黨政府跟罷免團體的結合，這真的是台灣人民希望看到的嗎？要看到越來越對立加深的狀況嗎？

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