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    全台大罷免進入二階連 中市議員陳雅惠騎自行車宣傳力挺民團

    民進黨市議員陳雅惠（左二）騎自行車力挺罷免。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員陳雅惠（左二）騎自行車力挺罷免。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/13 13:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕全台大罷免進入二階連署，台中市罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」緊鑼密鼓進行，民進黨市議員陳雅惠用行動力挺，13日帶領支持者騎著自行車在東南區街道宣傳，呼籲更多人出來連署，下架不適任立委。

    罷免團體宣告13日起全面啟動二階罷免連署，民進黨市議員陳雅惠手持鑼錘、銅鑼與兩位支持者，一同從南區正義街服務處前騎自行車出發，穿梭國光里、南門里、城隍里、長榮里、東興里等街道，車上掛著「為台灣、為未來，罷免就差您一票」標語，沿途向選民廣播，也準備了罷免案連署人名冊，提供索取，陳雅惠呼籲民眾站出來，罷免不適格立委，相當吸睛。

    陳雅惠表示，罷免立委第二階段連署已啟動，每一份簽名都是為了讓政府更負責、更透明，她的服務處提供連署站，地點在南區正義街236號，邀請大家參加，支持並簽署罷免羅廷瑋的連署書，共同守護民主與正義，讓這次的罷免成為一個警鐘，提醒所有的立委要為人民負責，做到選民的真正代表。

    參加罷免連署的蔡姓市民指出，立委應為人民發聲、關心民生，但羅廷瑋自當選以來，不僅問政表現荒腔走板、爭議不斷，也未能履行其應盡的責任，未能有效解決人民面臨的困難，如今又被指控對醫護人員耍官威，不但辜負選民期待，更嚴重損害台中形象，已不適合代表台中市民。

    民進黨市議員陳雅惠騎自行車力挺罷免。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員陳雅惠騎自行車力挺罷免。（記者蘇金鳳攝）

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