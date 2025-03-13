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    「弟出櫃高齡姊苦拚懷孕」故事遭炎上 陳菁徽：是生育自主

    國民黨立委陳菁徽發文讓網友炸鍋，陳菁徽今（13日）強調，個案與家人關係親密，生育決定是自主選擇，沒有任何強迫。 （記者邱芷柔攝）

    國民黨立委陳菁徽發文讓網友炸鍋，陳菁徽今（13日）強調，個案與家人關係親密，生育決定是自主選擇，沒有任何強迫。 （記者邱芷柔攝）

    2025/03/13 12:41

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨立委陳菁徽日前發文分享，一名40多歲女子因弟弟出櫃，為了家族傳宗接代，連續取卵打針，歷經3次流產，今年終於成功懷孕，解除家族的「生育壓力」，發文一出讓網友炸鍋，痛批陳菁徽美化女性被壓迫成「生育機器」的現象。對此陳菁徽今（13日）直言「可能是我文筆不夠精準」，強調個案與家人關係親密，生育決定是自主選擇，沒有任何強迫，分享個案故事是希望推廣多元包容觀念。

    陳菁徽是婦產科醫師，近日在臉書分享一名41歲女性的懷孕歷程，個案結婚16年與先生享受兩人世界，直到39歲時，弟弟向家人「出櫃」，家族生育壓力瞬間落到她身上，弟弟與丈夫甚至成了勸生大軍，歷經3次流產後，才終於透過人工生殖成功懷孕。發文引來網友怒批「台版使女」、「你的子宮不是你的子宮」、「逼迫近親代孕的鬼故事被當喜訊」，質疑陳不該將此案例當成人工生殖的宣傳。

    陳菁徽今天出席立法院社福及衛環委員會，對於發文掀起風波，她表示，昨晚與個案聊了很久，所幸對方並未因網路批評而受影響，個案也認不必刪文，因為「這就是真實的我」。她也轉述個案心聲「他們（網友）不認識我，也不認識我的家人，事情完全不是大家想的那樣。我所有的家人對我都是無怨無悔的愛。」

    陳菁徽坦言，可能是自己文筆不夠精準，但這其實是一個家人彼此包容、相互支持的故事，強調家人並沒有逼迫個案懷孕。對於「你的子宮不是你的子宮」等批評，陳菁徽說，這個家庭充分尊重生育自主權，也為迎接孩子做好準備，相信個案也很期待未來能帶著寶寶跟大家一起分享這份喜悅。

    陳菁徽也提到，台灣已走向多元家庭，應該推廣更多元包容的觀念，目前人工生殖法修法進度停滯不前，希望衛福部盡快完成「脫鉤代理孕母」版本，讓想生的人就生，不想生的人就不要生。

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