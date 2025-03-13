挺中配「主張武統的言論自由」 名嘴尹乃菁被炎上

尹乃菁昨日在政論節目中聲援劉女，質疑：「我有主張台獨的言論自由，我為什麼沒有主張一個有可能的武統的這個言論自由呢？」（擷取自YouTube「少康戰情室」）

2025/03/13 15:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓網紅中配因在其經營之社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，遭移民署廢止依親居留許可，引發討論。對此，名嘴尹乃菁昨日在政論節目中聲援劉女，質疑「我有主張台獨的言論自由，我為什麼沒有主張一個有可能的武統的這個言論自由呢？」言論被PO到社群網路上後遭網友罵翻。

尹乃菁昨日在政論節目「少康戰情室」談到劉女事件。她質疑，劉女身為中配，難道沒有在自己的抖音上講話的自由嗎？她認為有主張台獨的言論自由，「我為什麼沒有主張一個有可能的武統的這個言論自由呢？」她批評：「我覺得民進黨怎麼可以這麼惡劣到這個地步，然後移民署相關的單位，那麼快的雷厲風行，是要取消在台灣居住的權利，把她趕走。」最後她也質疑：「台灣還算是一個民主自由的國家嗎？」

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消息被轉至社群媒體Threads後引發大量網友痛罵：「妳去德國講自己有主張猶太人該死的言論試試看」、「居然支持武統血洗臺灣，還不抓去關嗎？」、「台灣人被中配恐嚇，叫言論自由？中配鼓吹殺人，叫言論自由？」、「尹乃菁你在講啥幹話？講沙（殺）光你全家，也是言論自由？」、「尹乃菁最後終於也變成這樣了嗎」。

對此，民進黨台北市黨部執行長陳嘉行也在臉書PO文痛批：「如果連這兩個詞都分辨不出來差別，除了智商堪慮，更是純粹的邪惡與惡意。」他表示，某些人有美國籍、在美國置產、家人都是美國人，「但我們絕大多數的台灣人都是中華民國國籍，生在台灣、長在台灣，台灣是我們唯一的家和國家。支持武統，意味支持中共侵略台灣，請問國民黨跟民眾黨的支持者同意自己被共匪殺嗎？」

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