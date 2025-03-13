陸空戰齊發！綠營下鄉宣講 賴清德令黨公職全力投入

民進黨秘書長林右昌今（13）日在中央黨部召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 12:38

〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算覆議案昨（12）日在立法院遭藍白封殺，民進黨「陸空戰」齊發，除規劃8場政策宣講會，並於社群平台強化溝通。據掌握，兼任民進黨主席的總統賴清德已下達動員令，請黨公職全力投入，協助辦理「人民是頭家」說明會，向國人說明國家重大建設、以及總預算窒礙難行之處。

民進黨秘書長林右昌今親自召開記者會，宣布啟動「人民是頭家」政策宣講會，媒體關切賴清德做為黨主席的態度、是否參與宣講。林回應，賴主席的立場和態度很清楚，執政黨做為社會的大平台，要努力把平台搭建起來，歡迎所有人民參加；賴沒有在這次宣講規劃，行政院長卓榮泰則預計每一場都到。

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根據民進黨規劃，首發場定於15日下午在台中市水安宮，16日在桃園市中壢崇德宮，22日在花蓮市的自由廣場、以及台北市的民進黨中央黨部前，23日在台南市的大灣凌霄寶殿武龍宮，28日在新竹市指澤宮，29日在高雄市三民公園，30日壓軸則在新北市。

地方人士透露，中央黨部12日已行文說明，近一年面對藍白國會強行通過窒礙難行、毀憲亂政之法案，更濫刪凍總預算，經行政院提出覆議，希望能夠有重新審視及向國人報告行政院編定的預算、以及施政方向，無奈藍白國會未予執政團隊完整說明的機會。

中央黨部強調，本黨有必要向外界與國人說明，執政黨未來如何在編列的總預算之下執行國家重大的建設，也要向國人說明覆議案未通過後，在執行各項總預算的窒礙難行之處。敬請本黨黨公職全力協助辦理「人民是頭家」政策說明會，並邀請國人踴躍參與說明會。

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