影視圈首支挺罷影片 FB、IG、YT同步上架 導演發聲了

藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，百餘位台灣影視工作者日前串聯響應，參與支援罷免團體的影片拍攝行動，今上午首支影片發布，導演盧建彰及團隊也透過官方粉專透露「沒什麼的，只是個需要處理的問題」。（圖擷自YouTube）

2025/03/13 12:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，百餘位台灣影視工作者日前串聯響應，參與支援罷免團體的影片拍攝行動，今上午首支影片發布，導演盧建彰及團隊也透過官方粉專透露「沒什麼的，只是個需要處理的問題」，並直言「現在就去維護你愛的社區，否則它遲早成為你懷念的」。

導演楊力州1月發文號召影視同業，獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，行動代號「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少6至8部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成3部。

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知名電影行銷人王師今上午近9點分享首支影片，影片一出隨即引發網友迴響。後續他也發文指出，「盧建彰導演與團隊表達誠摯感謝。他今天暫不接受訪問。想跟大家說的話都在影片中」。

發文中也提到盧建彰導演給大家的一段話，內容為「沒什麼的，只是個需要處理的問題。我們是台灣人，台灣人努力處理問題。因為我們從來不缺問題，因為我們在問題裡長大茁壯，因為我們不斷處理問題」、「沒什麼的，只是個需要處理的問題。但歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。現在就去維護你愛的社區，否則它遲早成為你懷念的」、「沒什麼的，只是個需要處理的問題。你要處理的問題。你現在就要處理」。

王師也轉貼「Taiwan Action」的官方社群網址，目前在臉書、IG、threads、YouTube均能看到影片，網友也陸續在不同的社群平台轉發。而在「Taiwan Action」的臉書粉專也列出進入第二階段罷免的立委及縣市首長名單，並呼籲民眾「公民們，ACTION！罷免第二階段連署開始了，請大家全力號召更多公民加入連署，你的每一次發聲都是推動改變的關鍵！」

盧建彰導演指出「沒什麼的，只是個需要處理的問題。我們是台灣人，台灣人努力處理問題。因為我們從來不缺問題，因為我們在問題裡長大茁壯，因為我們不斷處理問題」、「沒什麼的，只是個需要處理的問題。但歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。現在就去維護你愛的社區，否則它遲早成為你懷念的」。（圖擷自臉書）

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