高掛「罷免藍委連署站」布條！台灣國：教訓親共賣台國民黨立委

台灣國成員13日舉行罷免藍委全區連署站啟用記者會，並在辦公室大樓外牆上高掛「罷免藍委連署站」大型布條，呼籲全民發動大罷免連署，進而完成大罷免投票。（記者劉信德攝）

2025/03/13 11:59

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免時代來臨，迄今全台共有33位國民黨立委、1位無黨籍泛藍立委第一階段罷免提議達標，將邁入第二階段。台灣國今日表示，台灣國長年致力於抗共保台、獨立建國，值此關鍵時刻，當然絕不缺席，因此已於忠孝西路與中山北路轉角處，即台灣國辦公室大樓外牆上高掛「罷免藍委連署站」大型布條，為大罷免運動效綿薄之力。

台灣國理事長陳峻涵指出，近日包括國民黨團總召傅崐萁稱病卻密訪香港、退將污衊總統兒子、網紅鼓吹武統、藍白刪減國防預算、制定違憲亂政法案、舔共藝人表忠、中國外交部長王毅武嚇台灣等跡象都顯示台灣國所懷疑的中共介入有跡可循，雖令人不寒而慄，卻也更加堅定投入這場名為罷免，實則剿匪的聖戰。

請繼續往下閱讀...

陳峻涵說明，台灣國辦公室地處台北火車站附近的交通要衝，是南來北往的旅人、遊客簽署、遞送連署書的最佳站點，而古有偷雞摸狗的木馬屠城，今有大搖大擺的賣台立委，是可忍孰不可忍，呼籲全民發動大罷免連署，進而完成大罷免投票，最終以民意教訓親共賣台的中國國民黨立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法