王鴻薇聲援鼓吹武統中配 黃帝穎：明顯欠缺民主素養

國民黨立委王鴻薇（圖）昨聲援鼓吹武統的中配網紅；律師黃帝穎強調，武統言論違反國際法，並非言論自由，王鴻薇等人明顯欠缺民主素養與國際觀。（資料照）

2025/03/13 12:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅劉振亞經營「亞亞在台灣」社群帳號，公然鼓吹武統，被移民署認為違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止在台依親居留許可，5年不許再申請依親。立法院國民黨團書記長王鴻薇昨（12）日受訪時聲援，引發各界討論；律師黃帝穎批評，武統言論已違反國際法，並非言論自由，王鴻薇等紅藍人士聲援武統中配，明顯欠缺民主素養與國際觀，應加強法治教育。

黃帝穎提到，鼓吹戰爭、宣揚武力統一台灣等相關言論，違反國際社會追求和平的普世價值，更牴觸「公民與政治權利國際公約」第20條禁止鼓吹戰爭的國際法規範，武統言論不會被國際社會所認同，更不會被台灣人接受。任何人宣揚「武統台灣」，在國際法上是非法行為，不受言論自由保障，民主世界對煽動戰爭、暴力、犯罪、仇恨的言論，認定不是言論自由保障範圍。

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黃帝穎表示，網紅中配鼓吹「武統」，涉及軍事武力的使用，一旦鼓吹既遂，將使交戰人員傷亡、侵害平民生命財產，這是造成人道危機的言論，違反國際法，我國也將兩公約國內法化，所以武統論也踩到國內法紅線。

他提到，鼓吹「武統台灣」即煽惑他人犯戰爭罪及外患罪，我國刑法第153條規定，以文字、圖畫、演說或他法，公然為煽惑他人犯罪，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。

黃帝穎強調：「政府廢止武統中配的依親許可，當然是依法行政。」

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