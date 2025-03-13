學者陳方隅：台灣應同理烏克蘭 「拉攏中國」是抗俄戰術之一

台灣公共策益、台灣智庫等單位昨晚舉辦第96場Y's Day「週三青年日」，主題為「世界怎麼看——援助烏克蘭符合美國利益嗎？」由左至右為政治大學外交學系教授連弘宜、時事評論員桑普、聯合國協進會秘書長周德望、中經院第一研究所助研究員王國臣、東吳大學政治學系助理教授陳方隅、台灣智庫研究員胡瀚雯。（台灣公共策益提供）

2025/03/13 12:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國與烏克蘭高層11日達成30天停火協議，美國隨即恢復對烏國的軍事支援和情報分享，但俄羅斯尚未接受，各界關注烏俄戰爭後續發展。對於烏克蘭近期擴大與中國農產品貿易合作，學者認為，台灣應該站在被侵略者的一方，同理烏克蘭的抵禦作為，並了解所謂「拉攏中國」其實是對抗俄羅斯的戰術一部分，並不是單純「親中」。

台灣公共策益、台灣智庫等單位昨晚舉辦第96場Y's Day「週三青年日」，主題為「世界怎麼看——援助烏克蘭符合美國利益嗎？」聯合國協進會秘書長周德望開場表示，烏俄停戰是此刻全世界的熱議話題，而川普政府的「新保守主義」讓各國窮於應對，我們應該集思廣益，尋求台灣的最大國家利益。

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台灣智庫研究員胡瀚雯認為，川普與澤倫斯基會面的爭執彰顯美烏雙方對「責任劃分」與「安全保障」的看法不同，更深層的差異可能是雙方對於普廷觀點的不同，如果從烏克蘭的觀點來看，烏東地區的衝突其實已經從2014年至今延續了11年以上，進而造就烏克蘭、俄羅斯與歐洲各國之間的高度不信任，也使得該區域的和平仍有很大的努力空間。

時事評論員桑普認為，川普從來不是「擁抱普廷、對抗澤倫斯基」，而是要澤倫斯基打消「抗戰到底」的幻想，逐步協商安全保障，確保主權，終止烏克蘭人民的無謂犧牲，也終結美國的財務浪費。

桑普說，無論是香港或烏克蘭，結成「被害者同盟」對抗美國當政者的想法，不會產生任何正面效果，加強自身實力，並願意向「反共」盟友支付代價，槓桿更龐大的實力。

政治大學外交學系教授連弘宜分析，「烏俄戰爭的結束比開始困難」，國際政治天平永遠在道德和利益之間擺盪，而「援助烏克蘭是否符合美國利益」亦是去年美國總統選舉的主要分歧點之一。川普上台後，自居斡旋調停者，只希望盡快停戰；美國採取較柔軟姿態，以「美俄關係正常化」為籌碼，換取俄國同意停戰。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，美國從烏俄戰場中抽身的修辭和做法已對國際秩序帶來負面影響，不僅讓俄羅斯在戰爭口號佔上風，也讓全球民主國家氣餒。

陳方隅也說，無時無刻面臨中國威脅的台灣，應該站在被侵略者的一方，同理烏克蘭的種種抵禦作為，了解所謂「拉攏中國」其實是對抗俄羅斯的戰術一環，並不是單純「親中」。

中經院第一研究所助研究員王國臣指出，中國與烏克蘭經貿關係密切，雙邊於2011年簽署戰略夥伴關係，2018年再簽定本幣互換協議，是少數換匯國家之一，究其原因，烏克蘭是全球糧倉，符合中國戰略需求，且烏克蘭亦是中歐交通的關鍵節點，隨著烏俄戰爭趨於尾聲，北京當局為了拉攏烏克蘭，緊急洽簽烏克蘭豌豆和野生水產品輸中議定書，避免烏克蘭完全倒向美國與歐盟。

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