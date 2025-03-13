財劃法覆議案遭藍白否決 賴瑞隆：富北窮高、南北差距又擴大

財劃法覆議案遭藍白否決，賴瑞隆憂心富北窮高、南北差距又擴大。 （翻攝賴瑞隆臉書）

2025/03/13 11:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕財政收支劃分法覆議案遭藍白聯手否決。立委賴瑞隆嚴正指出，藍白「財劃法」修法充滿政治算計，將造成三個不可逆結果，「富北窮高」、「重藍輕綠」、「豪奪高雄100億」，真正疼惜高雄的人怎能不憤怒、不心痛？

賴瑞隆表示，該法不但獨厚台北市，造成南北資源差距再擴大，更讓原本有利高雄的統籌分配款計算指標大幅調降，導致預算增加幅度在六都中墊底；也就是說，台北成最大贏家，而高雄慘為國民黨為藍營執政的首都「做嫁衣」的「刀俎魚肉」。

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他補充，該修法有滿滿的「政治針對性」，綠營執政縣市多成為預算分配末段班，國民黨在過程中未充分徵詢地方政府的意見、粗暴黑箱通過，用藍綠思維財政分配打壓非國民黨執政縣市財源。

賴瑞隆說明，國民黨智庫執行長柯志恩數度發文聲稱「高雄將增加245億預算」!事實上卻是因中央被掏走3753億元，導致高雄今年的計畫型補助款「被迫」減少；如此回來加總，估算高雄將實質被豪奪100億元以上預算。

賴瑞隆揭露，其實柯志恩對此也非常清楚，所以才故意發文宣稱「除非中央不給計畫型補助，否則高雄不會減少預算」；但中央政府在「財劃法資源逆分配」、「總預算案遭濫刪」雙重夾殺下，3753億元被拿走，怎可能還比照過去分配地方，各縣市平均減幅約五成，高雄預估損失350億元，修法後實質減少100億元，成為全台最大輸家。

賴瑞隆指出，財劃法遭無數公民團體、專家學者們提出質疑，藍白依然霸道、傲慢的視而不見；強行通過在前，封殺覆議案在後，毫無檢討悔意，台灣人民的眼睛是雪亮的，藍白立委們終將被台灣人民制裁。

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