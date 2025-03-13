覆議案雙雙遭封殺衝擊國防預算 顧立雄無奈：縮減協訓、射擊彈藥因應

針對遭影響的國防預算，國防部長顧立雄今（13）表示，就相關不得流用的預算案，只能以縮減（協訓）規模、訓練射擊發數因應。（記者塗建榮攝）

2025/03/13 11:08

〔記者方瑋立／台北報導〕總預算及財劃法修正覆議案昨（12）在國民黨、民眾黨多數表決優勢下雙雙遭封殺，針對遭影響的國防預算，國防部長顧立雄今（13）表示，就相關不得流用的預算案，只能以縮減（協訓）規模、訓練射擊發數因應。

總預算案及財劃法修正案覆議案昨雙遭封殺，行政院長卓榮泰答詢時也指出恐將衝擊國防力量。對此，顧立雄今赴立院外交及國防委員會報告前受訪，就相關已被規定不得流用的公開預算，現唯有縮減（協訓）規模、縮減訓練用射擊的彈藥發數，才能因應。

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針對軍人待遇調整，顧立雄說，已編列人員維持費，若獲政院核定後依實行時間，盡量籌措相關財源。

至於立委林楚茵關切財劃法修法會否衝擊國防預算？國防部主計局長謝其賢陸軍中將回應，後續國防部仍會按照國家整體財政的狀況，以及防衛作戰需求，在預算編列階段與行政院適度溝通協調，提出叫妥適的需求。

另外，顧立雄也再次鄭重澄清，目前國防部並無任何延長義務役時間規劃，也沒有任何美方提出要求的事情。針對部分美方官員倡議我國國防預算應達GDP10%，顧指出，賴總統提出3%GDP目標後已獲華府肯定，因為台美雙方都有共同目標，即強化自我防衛能力。

顧立雄強調，印太地區的和平穩定與現況維持是美國的核心利益，美國希望台灣持續強化自我防衛能力，以實力換取和平，台美在此共同的目標和法方式一致的，台灣會依現行政策決定，朝GDP3%進行預算規劃，也不排除會提出特別預算。

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