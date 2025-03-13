國民黨再批能源政策 點名「最廢經濟部長郭智輝」下台

國民黨13日上午舉行記者會，批評經濟部長郭智輝失言風波與錯誤能源政策，左起：台北市議員鍾沛君、詹為元、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（13）日上午召開記者會，質疑台灣正面臨能源危機，根源就是民進黨的錯誤能源政策，死抱反核神主牌，忽略產業與經濟需求，經濟部長郭智輝忽視學者專家意見、還頻頻失言，每年幾千億撥補台電公司，卻還狂漲電價，要求下台負責。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，過去政府撥補台電4000億元，但洞卻愈補愈大，郭智輝說如果不撥補台電1000億元，電價就要上漲，但就算過去已經撥補台電4000億，每年電價漲幅仍達到8.5%至12.5%，台電的破網補不完，電價也漲不停。

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凌濤表示，過去台灣人民被扒了兩層皮，第一層是拿人民的納稅錢撥補台電，第二層皮就是漲電價，他建議，與其補貼台電，政府不如把錢發給全民每戶2萬元，讓大家自己去繳電費，而不是讓人民再被扒兩層皮。

他還說，台灣電網脆弱的問題，郭智輝上任以來有改善嗎？像郭智輝這種讓台灣陷入危機，在立法院還答不出今年預算增加多少的部長，人民給郭打的分數是不及格的，「郭智輝準備下台了沒」？

國民黨台北市議員鍾沛君表示，電價審議委員會已經說了，開源不如節流，這才是因應發電成本提升最重要的核心，與其漲電價、撥補台電，不如降低成本，民進黨與經濟部應該重新檢視能源配比，而台電虧損真正的原因就是民進黨採用高價發電成本，捨棄相對便宜的核能發電。

鍾沛君指出，今年1月台電虧損97億元，其中購入風電成本每度6.52元，光電4.67元，自發燃氣2.96元，購入燃氣3.38元，這些數字都比整體自發電力成本2.86元以及平均受電成本高，台電只要每賣1度電，就虧損1度，台電靠再多的撥補也不夠，應該改進能源政策，而非拿納稅人的錢來填補台電無盡的大坑。

國民黨台北市議員詹為元則指出，郭智輝過去失言太多，像去年曾說撥補台電，電價就不必漲，還告訴大家說電價並非愈便宜愈好，不必每一個房間都裝冷氣，今年2月說美國對台灣晶片課徵100%關稅不一定不合理，完全沒有站在台灣民眾的角度，而是站在美國人的角度幫美國人說話，這個月還惹出關於蒙古症的失言爭議，郭智輝應該下台，以免再有更多的失言。

國民黨發言人楊智伃說，民進黨的小編昨天發文批藍、白兩黨超刪預算，但114年度中央政府總預算創歷年最高，幾乎每一個部會的預算都變多了，其中經濟部預算增加了315億元，郭智輝在立法院被問到預算數時卻答不出來，啞口無言，到底是不認真還是不負責？

國民黨今上午召開記者會，質疑能源政策錯誤，國民黨智庫副執行長凌濤（見圖）點名經濟部長郭智輝「準備下台了沒」？（圖擷取自臉書「中國國民黨KMT」直播影片）

國民黨今上午召開記者會，國民黨台北市議員詹為元批評經濟部長郭智輝頻頻失言。（圖擷取自臉書「中國國民黨KMT」直播影片）

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