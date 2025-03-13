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    鼓吹武統中配獲王鴻薇聲援 沈伯洋：藍委拿「自由」當擋箭牌

    王鴻薇（圖）昨聲援鼓吹武統的劉姓中配網紅，沈伯洋批評，藍營立委動不動就拿「自由」來當擋箭牌。（資料照）

    王鴻薇（圖）昨聲援鼓吹武統的劉姓中配網紅，沈伯洋批評，藍營立委動不動就拿「自由」來當擋箭牌。（資料照）

    2025/03/13 10:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中配網紅經營「亞亞在台灣」社群帳號，公然鼓吹武統言論，移民署認為劉女涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止她在台依親居留許可，5年不許再申請依親。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨日（12日）受訪時聲援中配，民進黨立委沈伯洋今發文質疑，藍營立委動不動就拿「自由」來當擋箭牌，但言論自由的適用範圍，本來就會因時間、場所、身份等有所不同。

    沈伯洋質疑，中國網紅散播武統言論，王鴻薇卻說這是言論自由？藍營立委動不動就拿「自由」來當擋箭牌，像是立委去中國，他說要報准，藍營說是遷徙自由；有人跟敵人眉來眼去，藍營說是言論自由，當藍營被批評，「他們又開始哭喊自己沒有言論自由了」。

    沈伯洋認為，這件事情並不是典型的言論自由問題，言論自由的適用範圍，會因時間、場所、身份等而有所不同；在特定時期，比如疫情，謠言的認定標準會不同；在特定場所，比如股市、法院，言論標準也跟一般環境不同；針對不同身份，法律評價也不同。像是前總統、立法委員等主張兩岸統一，跟一般藝人講兩岸統一，法律評價不應相同。

    沈伯洋指出，取得台灣居留證的敵國網紅，本來就和台灣國民的起跑點不同，忠誠義務不同，對言論的標準也不同，這甚至不是言論自由的問題，在忠誠義務的層次就該畫下句點。沈伯洋直言：「立委不懂這點，硬要把所有概念混在一起，看來根本不具備立法能力。難怪每次我指出條文錯在哪裡，他們都選擇不回應。」

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