花小錢去中國當大爺 高雄4里長率團赴中涉反滲透法均無罪

高雄里長赴中旅遊被中方拿來當統戰新聞進行宣傳。（翻攝自中國台灣網）（記者黃佳琳攝）

2025/03/13 10:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕擔任總統賴清德競選團隊幹部的高雄陳姓里長，率領同區3位里長及里民，花6千元去廈門享受5星級旅遊服務，還另組旅遊團到中國北京大啖便宜坊烤鴨、大鴨梨、東來順涮羊肉等當地知名或特色餐廳，檢調依反滲透法起訴4名里長，但法官認為，檢方僅以中國招待部分或全額旅費，就認定中國介入臺灣總統副總統及立委選舉，罪證並不明確，因此判陳姓里長4人無罪。

判決指出，高市某區陳姓里長受北京市石景山區人民政府台灣事務辦公室委託、資助，招攬包含黃姓等3名里長在內共31人參加旅遊團，僅需自付來回機票約1萬7500元即可前往北京旅遊6天5夜並接受落地招待。

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前年9月17日，陳姓里長率團出發至北京，招待內容包含北京萬商花園4星級酒店住宿5晚（以每房每晚2500元計算住宿費約12500元）、全程餐飲（含金殿老北京、新開元大酒樓、便宜坊烤鴨、大鴨梨、東來順涮羊肉等當地知名或特色餐廳）及北京著名景點旅遊行程。

陳男等人回台後，又於同年12月5日，由廈門市台辦招待他們4位里長和親友前往廈門參訪，5天4夜行程里長免費、親友僅收取六千元，期間並由廈門台辦設宴招待，並入住翔鷺國際大酒店、成旅晶贊酒店等知名飯店，全程享受豪華餐飲及廈門著名景點旅遊行程。

檢調指控，陳男等人兩度赴中旅遊時，在餐會時被中方人員統戰，向台灣團員宣傳「兩岸一家親」等特定政治理念，暗指團員不要把政黨票投給某政黨及其推薦總統候選人，要把票投給較有助於「兩岸一家親」的政黨及其總統候選人。

高雄地方法院審理時，陳姓里長等人喊冤，聲稱只是一般交流團，並沒有影響團員投票意志；法官傳喚多位參團的親友出庭作證，他們也都說，中國官方或台辦人員沒有提及政黨輪替、選舉、「九二共識」、「柯侯配或侯柯配」議題，亦無提及要支持或不支持特定候選人或政黨等言論。

法官認為，北京團需支付1萬7500元，並非全額免費，雖然廈門團的團費低廉，但檢方提供的事證中，無法證明與統戰有關，且就算縱中國台辦人員於餐會或活動期間有說到「兩岸一家親」或「多多交流」等言詞，並與北京團團員有手持「兩岸一家親」標語合照，也無法證明會影響到台灣人的投票意向，因此判陳姓里長4人無罪，可上訴。

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