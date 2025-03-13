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    民眾黨李貞秀將中配比為猶太人 王定宇：宣揚武統非言論自由

    王定宇強調，宣揚武統絕對不是言論自由，而是恐嚇。（資料照）

    王定宇強調，宣揚武統絕對不是言論自由，而是恐嚇。（資料照）

    2025/03/13 09:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅劉振亞以社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，被移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止在台依親居留許可，且5年不許再申請依親。民眾黨不分區立委名單第15名的中配李貞秀昨（12）日指稱「今日賴政府，昨日希特勒」，將中配類比「猶太人」。民進黨立委王定宇對此強調，宣揚武統絕對不是言論自由，而是恐嚇。

    李貞秀昨在臉書發文，將中配類比為「猶太人」，她指稱「今日賴政府，昨日希特勒；今天的陸配，往昔猶太人」，天佑台灣願上帝保守這片土地上所有善良的子民。

    針對李貞秀的說法，王定宇今在臉書發文批評，她強調鼓吹屠殺猶太人絕不是言論自由，宣揚中國武統擊殺台灣人當然也不是言論自由。王定宇指出，統獨的主張是言論自由，但是支持、宣傳以武力逼迫對方接受、殺死不同意的人以屈服不同意見者，絕對不是言論自由，那是恐嚇，付諸行動後是「侵略」和「殺戮」。

    王定宇認為，利用言論自由來掩飾為中共武力併吞台灣做工作，這是無恥的惡人，利用「主張統一」來置換「支持武統」的偷換概念，則是自以為聰明的「偽君子」。

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