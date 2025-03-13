藍白超刪總預算 許淑華批：誇張的令人瞠目結舌

民進黨台北市議員許淑華批藍白聯手亂刪預算，有多達7個政府單位被提案刪除超過預算數的經費。 （資料照）

2025/03/13 09:26

〔記者何玉華／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在立法院全院委員會質詢時，邀各部會首長輪流上台回答預算是否較前一年度增多，卻不讓首長完整說明刪減的情形，民進黨台北市議員許淑華說，從立法院三讀送出的總預算案中，有多達7個政府單位被提案刪除超過預算數的經費，提案內容誇張的令人瞠目結舌。

許淑華說，這是史上頭一遭，預算刪除數超過編列預算數，國民黨、民眾黨立委亂刪預算，難道連預算書數字都不會看嗎？從立法院三讀送出的總預算案中，有多達7個政府單位被提案刪除超過預算數的經費。這種不專業的離譜行為，根本不是在監督預算，而是在破壞國家正常運作。

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許淑華說，藍白立委的行徑荒腔走板，不斷爆出提案內容誇張的令人瞠目結舌毫無邏輯，現在連基本的經費數目都搞不清楚，這樣問政品質的立委能代表台灣人民嗎？她舉出被超刪的預算項目包括：

一、內政部：國土管理署1億2400萬元社會住宅興建預算，遭超刪300萬元。

二、監察院：編列1億1231萬元一般行政等費用，遭超刪2596萬元。

三、行政院：編列1873萬元宣導預算，遭超刪796萬。

四、司法院：編列1293萬元派員出國、交通運輸設備預算，遭超刪391萬元。

五、外交部：編列1億1127萬元媒體及政策宣導預算，遭超刪2953萬元。

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