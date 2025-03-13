下令禁投罷免票？慈濟︰子虛烏有、尊重人民基本政治權利

網傳慈濟下令「慈濟人不准參與罷免」，對此慈濟基金會稱「完全子虛烏有」，尊重及遵守憲法賦予人民的基本政治權利，從未指示或要求慈濟人不得行使選舉與罷免權。（慈濟基金會公傳處提供）

2025/03/13 08:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕網路有Youtube影片以標題「我是慈濟人，被告知不可以去投罷免票，我不能保衛自己的國家被侵占嗎？」為題，稱慈濟要求慈濟人不可投罷免票；對此，慈濟公傳處已發聲明澄清，選舉罷免是憲法賦予人民的基本政治權利，慈濟尊重及遵守，從未指示或要求慈濟人不得行使。

該網路影片前1天上架，是發自YT頻道「塔山之春.台商廖金漳」，內容先引一位梵音法師說法，認為台灣被共產黨強占之後，佛教連生存空間都沒有，並說「有慈濟朋友跟我講，上面發話下來，慈濟人不准參與罷免」等語。

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對此，慈濟基金會今（13日）早上證實，已發聲明，澄清有關特定人士透過網路傳播提及「慈濟要求慈濟人不可以行使罷免投票」一事，完全子虛烏有。

慈濟基金會指出，「選舉、罷免是憲法賦予人民之基本政治權利」，慈濟尊重及遵守憲法，從未指示或要求慈濟人不得行使選舉與罷免權。

而塔山之春的該部影片，後面片段則提到，認為進入中國的慈濟99.99％被共產黨控制，非台灣慈濟，最後認為宗教界不能置身於「世外」，直呼「否則你連信仰的自由都沒有，你連當和尚的自由都沒有好不好」。

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