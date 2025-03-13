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    美國華裔民選官員協會訪高市府 陳其邁：盼加深與加州城市合作

    美國華裔民選官員協會睽違20年組團訪台，與高雄市長陳其邁就城市治理及教育、防災議題進行交流。（高市行國處提供）

    美國華裔民選官員協會睽違20年組團訪台，與高雄市長陳其邁就城市治理及教育、防災議題進行交流。（高市行國處提供）

    2025/03/13 08:47

    〔記者王榮祥／高雄報導〕美國華裔民選官員協會訪團拜會高雄市長陳其邁，雙方針對城市治理、極端氣候因應及台美教育等議題交換意見；陳其邁則期待未來能加深與美國加州城市的合作，促進台灣國際參與機會，進一步提升高雄國際能見度。

    高市行國處說明，該訪團由美國加州鑽石吧市劉珝林（Stan Liu）市議員率團，成員有來自加州地區鑽石吧市、約巴林達市、聖馬利諾市、蒙特利公園市、天普市、核桃谷水區及富樂頓聯合高中學區的市長、市議員及委員等代表。

    陳其邁代表市民熱情歡迎訪團，表示期盼奠基於台美雙方共享民主自由的價值，持續深化合作與情誼；他同時向訪團介紹高雄近年發展，積極推動淨零及數位雙軸轉型，台積電在高雄設廠也帶動半導體產業鏈。

    此外，台灣面對颱風及地震等天災，及極端氣候的演變，世界各地的城市亦面臨類似挑戰，未來期盼在災防、教育等領域與加州的城市交流相互學習。

    美國鑽石吧市議員劉珝林感謝市府團隊的熱情接待，表示這次是訪團20年來第一次組團回台灣，深切感受到高雄市的好客；鑽石吧市長鄧嘉猷（Chia-Yu Teng）認同台灣與美國共享一樣的價值，即使國際情勢多變，也會持續支持台灣，更回應到極端氣候議題，預防災害、即時回應服務民眾需求是非常重要的一環。

    加州聖馬利諾市議員羅經程（Calvin Lo）說明當加州地區面臨野火災情，政府單位如何即時因應，對於當地執政者是一大挑戰；鑽石吧市議員劉珝林表示野火災情也收到許多來自台灣的捐款，這次來到高雄就像回到家鄉，希望將雙方情誼傳承到下一代，持續推動語言、教育及文化交流。

    陳其邁指出，高雄市與姊妹市及友好夥伴城市互動緊密，未來不論在教育文化或防災議題，都希望能加深與美國加州城市的合作，促進台灣國際參與的機會，更進一步提升高雄的國際能見度。

    美國華裔民選官員協會睽違20年組團訪台，與高雄市長陳其邁就城市治理及教育、防災議題進行交流。（高市行國處提供）

    美國華裔民選官員協會睽違20年組團訪台，與高雄市長陳其邁就城市治理及教育、防災議題進行交流。（高市行國處提供）

    美國華裔民選官員協會睽違20年組團訪台，與高雄市長陳其邁就城市治理及教育、防災議題進行交流。（高市行國處提供）

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