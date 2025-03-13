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    羅廷瑋回應爭議稱「努力服務社會」 溫朗東：羞辱台大醫耍官威？

    國民黨台中市立委羅廷瑋近日身陷「耍官威」爭議。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨台中市立委羅廷瑋近日身陷「耍官威」爭議。（資料照，記者羅沛德攝）

    2025/03/13 06:24

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨台中市立委羅廷瑋近日身陷「耍官威」爭議，昨天（12日）又被政治評論員溫朗東質疑，2013年楊姓繼兄持玩具槍搶劫電子遊藝場，犯下強盜案用的是他的手機門號；羅廷瑋回應，他沒涉案，「我沒辦法選擇自己的出生（出身），但我很努力服務社會」，溫朗東今天（13日）再質疑：「本來問題就不在你的出身，而是你在國會耍流氓、羞辱台大醫，拿權力耍官威，算什麼服務社會？」

    溫朗東昨天引述台中地方法院判決書，2013年4月26日晚上10點，楊姓嫌犯與共犯搶劫台中市豐原區強育電子遊藝場，「楊姓嫌犯的犯案工具包括他繼父羅田弘的汽車，以及他繼兄弟羅廷瑋的手機門號。楊姓嫌犯因竊盜及強盜罪被判刑八年」。

    溫朗東強調，「台灣社會對人很寬容，不管出身如何，只要願意努力向上，都會給人機會。羅廷瑋出身龍蛇雜處的環境，是道地的小混混，但他從小在里長、副議長處擔任助理，努力向上，理應獲得肯定」，「請問羅廷瑋：你是否曾經提供手機給楊姓繼兄弟、犯下強盜犯行？案發前，你是否知情不報？裝不知情？」、「你階級翻轉，成為被人敬重的立委，你是否有感謝這個社會對你的寬容？還是你濫用權力，把人民踩在腳底」？

    羅廷瑋昨夜回應，「我沒辦法選擇自己的出生（出身），但我很努力服務社會，繼兄過去曾經犯罪，已經接受審判，並且服刑完畢，現在回歸社會，重拾工作，審判過程中已經充分證明，我沒有涉案」。

    他強調，他「很平凡，沒背景」，從基層一步步走到今天，始終專心致志為大家服務，因為工作而牽連家庭，對他有意見的人，「請你們衝著我來，不要攻擊我的家人。無論有多少的抹黑造謠，我不會因為這些困難而氣餒，我會繼續做對的事，堅定不移地為民服務，爭取更多的福利與機會」。

    溫朗東今天凌晨再度於臉書質疑羅廷瑋，「問題就不在你的出身，而是你在國會耍流氓、羞辱台大醫，拿權力耍官威，算什麼服務社會？」，從政以來的『勤奮乖巧』，到底是你的本質，還是你的包裝」？

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