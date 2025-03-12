府院黨因應藍白否決總預算覆議 年前成立「秘密小組」主導節奏

立法院院會記名表決「114年度中央政府總預算案」覆議案，藍白立委聯手否決。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 23:25

〔記者陳昀／台北報導〕藍白聯手否決總預算覆議案，據悉，府院黨高層早已就此沙盤推演，民進黨更在農曆年前秘密成立專案小組，堅持按兵不動是為解決憲政爭議窮盡一切手段，期間賴總統還曾邀集院際協調等，但隨總預算覆議被封殺、大罷免怒火四起，眼見所有努力與善意已用盡，隨即祭出「人民是頭家」政策宣講行動，時程與二階罷免連署巧妙呼應，可望號召「更大的民主」。

據指出，立法院國民黨團、民眾黨團去年強渡關山「憲法訴訟法」、「財劃法」等爭議法案，對整體國家體制運作傷害極大，但因太過專業艱澀、一般民眾很難短時間理解，民進黨有苦難言，藍白卻越來越離譜濫權、恣意妄為，進一步濫刪總預算，還陷入立院審查報告算不出精確數字等窘境，期間賴總統曾邀集院際協商，得出「協商後送出」的台階給藍白下，但立院審查報告維持原案版本，讓總預算成為超越藍綠、穿透中間選民的主題。

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據了解，府院黨早已就藍白封殺總預算覆議案，沙盤推演因應辦法，中央黨部也做足準備，農曆年前由民進黨秘書長林右昌秘密組成下鄉宣講專案小組，僅少數黨務主管參與其中，並配合覆議案期程反覆推演，待適當時機出手。之所以保密到家，黨務高層說明，身為執政黨，有責任解決憲政上的爭議，必須忍耐，窮盡憲政上一切救濟手段，因為每一步都可能成為「新憲政慣例」的開始。

針對身兼民進黨主席的賴清德總統，自始至終將罷免行動定調罷免為「公民運動」，必須完全尊重公民團體自主性，黨務高層說明，賴清德、林右昌等高層深諳國民黨將罷免扭曲成藍綠政爭的企圖，堅持扛下壓力、不落入陷阱，讓朱立倫領導的國民黨無法將罷免升高為單純的藍綠對決，錯失時機與動員能量，如今由國民黨主導、沒有公民力量支撐的罷綠委行動，只能動員黨工抄名冊，陷入死亡連署、連署合格率過低等爭議，被公民團體以34比0完封。

黨務高層強調，「人民是頭家」政策宣講與罷免案並無直接關連，現在行政部門面臨的國會，沒有理性討論空間、沒有論述機會、也沒有錢對外宣傳，因此透過民進黨辦理宣講，讓行政部門有機會直接說給人民聽對自身的影響，隨著大罷免怒火四起、覆議案遭否決，民進黨眼見所有努力和善意已用盡，只好祭出行動。黨內評估，這項行動時程與如火如荼的大罷免二階連署巧妙搭配，可望號召賴總統曾說過的「更大的民主」。

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