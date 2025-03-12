藍營要求孫中山銅像移回湯德章公園 文化局：已放置二空園區

國民黨南市議員王家貞偕同民間團體，要求移回湯德章紀念公園的孫中山銅像。（民眾提供）

2025/03/12 22:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（12）日國父孫中山逝世100週年紀念，原立在台南市湯德章紀念公園內的孫中山銅像，國民黨議員要求移回原址。台南市文化局則說明銅像已放置仁德區「二空園區」，可以豐富眷村文化展示內涵。

該座銅像於2014年被「公投盟」召集人蔡丁貴召集群眾拉倒後，如何安置引紛爭。國民黨市議員王家貞等團體今天到公園，高舉訴求「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」「中山不死、國共求同」，要求銅像移回原址。他們表示，不要把國父做小了，國父不只是眷村族群的，也是每一位在中華民國土地上每1位台灣人的。

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南市文化局表示，孫文銅像原於1965年為紀念孫中山百年誕辰，由南市各界發起，設立於當時的中區民生綠園（現為中西區湯德章紀念公園）。2014年因民間行動而被移除，後遷至文化局柳科典藏中心保存。

文化局表示，仁德區「二空新村園區」（簡稱二空園區）改建完成，2024年7月開幕，園區規劃深入呈現從日治時期的空軍補給總庫，到戰後國民政府遷台，以及在地居民共同形塑的空軍眷村文化與地方歷史，也讓園區成為遊客造訪台南熱門新景點。孫文銅像設置於園區，更進一步作為台灣多元歷史發展的見證，深化園區的文化價值與教育意義。

台灣基進南市東區市議員李宗霖則酸說，清國人孫中山與台灣人「半點關係都沒有」，建議藍營與統派團體趕緊去找千百里外的習近平，在中國訂孫中山紀念日、把銅像送去北京，去跪求習近平撤掉對著台灣的飛彈，看能不能換來和平！

原立在台南市湯德章紀念公園內的孫文銅像，已放置仁德區「二空園區」。（南市文化局提供）

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