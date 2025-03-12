王鴻薇稱中配鼓吹武統是言論自由 王婉諭斥偷換概念：又笨又壞！

王鴻薇聲援中配網紅亞亞。（資料照）

2025/03/12 23:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中國籍配偶（暱稱亞亞）利用社群「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，移民署昨（11日）廢止劉女在台依親居留許可。沒想到國民黨立委王鴻薇跳出來聲援亞亞，大批網友傻眼。時代力量黨主席王婉諭痛批，會去聲援一個整天叫囂武力統一台灣的人，王鴻薇「不是笨就是壞，或兩者都是」！

在抖音擁有超過44萬人追蹤的中配網紅亞亞，過去時常PO出充滿武統言論的影片，移民署11日晚間表示，最近接獲網友檢舉，基於調查事實及證據之必要，上週二（4日）通知劉女到移民署陳述意見，過程均依法辦理並作成紀錄，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

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沒想到王鴻薇今天受訪時竟然稱，該名中配的言論在言論自由保護範圍內，台灣是自由、法治國家，政府因此直接驅逐出境，是否符合台灣是言論自由的國家？法治國家？這會有很多人質疑。王鴻薇的言論曝光後，大批網友直呼傻眼，「這個也挺，難怪國民黨選舉一直輸」、「KMT又撿到一把自爆槍了」、「敗票耶」、「都鼓吹出兵台灣了，KMT還挺的下去，難怪」。

對此，王婉諭也在臉書發文，「王鴻薇聲援中配亞亞也有言論自由，完全是在偷換概念。亞亞沒有被關、沒有被要求噤聲、沒有被剝奪公民權。她是因為違反「兩岸人民關係條例」的相關辦法，所以被廢止依親居留許可而已，她想要怎麼繼續倡議他的統一言論，不會有任何人限制他。反過來說，如果有人在中國倡議台獨、港獨，下場會只有如此而已嗎？會把這兩件事混為一談的，不是笨、就是壞，王鴻薇兩個都是！」

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