7部會預算超刪！白營批《自由》與政院聯手誤導 周軒列3事實打臉

立法院「超刪」政府七機關部會的預算。（本報製圖）

2025/03/13 00:13

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院全院委員會11日審查今年度中央政府總預算案覆議案，行政院長卓榮泰說，外交部、司法院、監察院、行政院本部、內政部國土署、農業部、中選會等7個機關的預算刪減數超過預算數，《自由時報》也詳細列出前述7個機關被「超刪」的項目及數額。民眾黨12日召開記者會駁斥，指控行政院與《自由時報》聯手誤導社會、製造假新聞。對此，政治工作者周軒特地去看了白營記者會的新聞稿後直呼傻眼，列出3點事實打臉白營。

藍白12日聯手否決掉總預算覆議案後，周軒在臉書發文，「行政院提的總預算覆議案，今天在立法院被藍白封殺了。回過頭來看今天早上自由時報這一篇報導，我們才知道，立法院到底幹了什麼好事。居然超刪了7個部會的預算。也就是說，有7個部會，立法院的刪減數，超過了預算數。這麼荒唐的事情，直到現在才被挖出來，其實也是因為這一次立法院總預算的審查報告，連刪減數是什麼，也沒有說清楚。」

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周軒接著說：「最近沒有什麼版面，躲在被罷免的國民黨立委後面的民眾黨，今天早上開了一場記者會，說自由時報配合行政院散播假消息。不過，我們看完民眾黨記者會的新聞稿，全部人都驚呆了！舉例來說，第一，民眾黨得意揚揚地說，監察院『一般行政費』原本就編了8億9046萬4千元，加上『派員出國計畫』、『國家人權業務費』，3個預算加起來應該是10億1968萬6000元，並且用這個基礎說，在野黨只刪了1億9134萬2千元。」

「但是，民眾黨不知道的是，監察院『一般行政』工作計畫總編列數，是8億9046萬4千元，其中人事費就佔8億8萬8千元，也就是說，『一般行政』項下能夠被通刪跟院會表決的預算數，只剩下9037萬6千元。沒想到，『人事費』是『法定預算』不能刪，民眾黨居然不知道？把通刪的686萬5千元，以及院會表決刪減的9351萬1千元加總起來，合共刪減1億37萬6千元，已超過『一般行政』能夠刪減的預算數1000萬元。民眾黨用近10億的數字來算，表示根本就不知道公務員的人事費不能刪，到現在還不知道自己幹了什麼事」

周軒繼續說道：「第二，民眾黨說，自由時報幫立法院把農業部特別費刪了2次。實際上，立法院在說明『通案刪減原則』的時候，只有在『媒體政策宣導費』的部分，有列出『倘有其他提案刪減即免予通刪』。也就是說，立法院只有說明『媒體政策宣導費』不能刪2次，『特別費』的項目就沒有列出這樣的原則，因此通案刪除的部分刪掉以後，院會表決刪除的部分也還是要再刪除一次，民眾黨顯然連這個狀況都沒有搞清楚。這也在在顯示，立法院總結報告沒有列明『總刪減數』，導致民眾黨連看都看不懂，自己刪了什麼都不知道。」

「第三，最好笑的是，國土署『白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫』這個預算科目，民眾黨說總經費編列1億5900萬元（分別編列於『國土管理業務』及『都市基礎工程業務』2個工作計畫）。但其實人家講的是『國土管理業務』工作計畫項下編列1億2400萬元，院會表決刪減1億2700萬元，已超過預算數300萬元。民眾黨卻刻意拉別的項目來湊，說總額超過1億2,700萬，他們並沒有刪超過。」

最後周軒吐槽：「上面只是舉例，還有更多爆笑的。不過，預算都已經審完快2個月，今天都要覆議表決了，民眾黨到現在還不知道人事費不能刪、通案刪減原則的內容是什麼？這是不懂事還是沒知識？是裝傻還是真傻？」

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