陳淑姿端數據「電爆」傅崐萁！網酸：沒料到只能問人家當阿嬤沒......

陳淑姿針對財劃法修法的問題進行答詢，短短1分鐘內端出許多數據「電爆」傅崐萁。（圖翻攝自立院ivod）

2025/03/12 22:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今天（12日）對總預算、財劃法覆議案進行表決前，行政院長卓榮泰率行政團隊進行報告及備詢，主計總處主計長陳淑姿針對財劃法修法答詢，短短1分多鐘端出許多數據「電爆」國民黨團總召傅崐萁，這時傅突然問她「當了祖母沒」，相關片段在網上掀起熱議，引來大批網友嘲諷。

傅崐萁今天和藍委翁曉玲、許宇甄聯合質詢，一開始先邀請陳淑姿上台備詢，詢問財劃法修正過後，主計長覺得哪一個部分窒礙難行？陳淑姿回應道，中華民國精省前，統籌分配的部分各縣市28.9%，台灣省11%，中央政府60%，那精省後中央政府變成75.4%、地方24.6%。24.6%裡的15%包含台灣省11%、縣市4.3%，佔3753億的9%，一般縣市補助不能減，約佔6%，合起來就是15%要移給地方，但省政府部分沒有辦法移，例如老農津貼150億、勞健保900多億、國立高中職350億、省立醫院400多億等等。

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陳淑姿強調，省政府的業務無法分出來，事權沒有劃分卻要把這15%分出去，中央預算3.1兆就必須減，減掉法律義務預算1.5兆，加上2501億補助縣市，兩者合起來約1.8兆，這樣扣一扣中央約剩1.3兆，若還要再從中央拿走3753億，那每個單位平均就要減28%；再來，國防預算大家覺得很重要，如果不去動，那就要平均減37%，這就是中央覺得困難的地方。

陳淑姿在短短1分多鐘內端出這麼多數據，並且相當流暢的陳述中央認為財劃法修正後的難處，讓大批網友大讚。而傅崐萁聽完陳淑姿的回應，並沒有給予正面反饋，而是打迷糊仗稱權責的分配可以商量，各縣市、國會都很願意一起來談，但不要用網軍側翼，部會首長扮演網紅的方式來去攻擊在野黨。

接著傅崐萁話鋒一轉，突然詢問陳淑姿『我相信您當了母親、當了祖母了嗎？』，讓陳淑姿一臉茫然，傅崐萁繼續問『您應該有當過母親了吧？已經當母親了吧？』，陳淑姿才回應『沒有，我單身』，傅崐萁聽到後尷尬地說「唉呦，抱歉抱歉！」

相關片段被分享到網路上掀起熱議，「這種素質的立委竟然還能夠選上，花蓮人真的要加油把這種沒料的下架！」、「主計的專業，跟當不當祖母有關嗎？」、「被電到問人家當阿嬤沒？我到底看了什麼」、「傅子文一臉聽不懂主計長在供殺毀」、「陳主計長超有料，反觀傅崐萁被電到一臉問號」、「主計長超強，不用看稿什麼數字都記得清清楚楚」、「被電爆就算了，還問人家當媽了嗎，真的是有夠沒水準！」

而今下午院會對總預算、財劃法覆議案進行表決，最終藍白仍聯手以61票對綠營51票，雙雙否決覆議案。

主計總處主計長陳淑姿。（記者叢昌瑾攝）

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