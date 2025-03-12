總預算、財劃法覆議遭藍白雙殺 行政院：下鄉宣講、釋憲雙管齊下

行政院長卓榮泰出席立法院全院委員會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 20:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕總預算案與財劃法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰今晚說，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，以及有必要時，將到各地向大家報告。據了解，卓揆與各部會首長將配合民進黨中央規劃的8場「人民是頭家」活動下鄉宣講，同時也將對總預算案與財劃法聲請釋憲。

行政院發言人李慧芝指出，行政院一再重申，立法院三讀通過的總預算案及財劃法修正案，對於國家整體財政的狀況將造成全面性的影響，卓揆在這兩日的詢答過程中也再三說明政府窒礙難行之處，希望立法院能重新審這兩案的妥適性。

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李慧芝說，在去年12月財劃法三讀及今年1月總預算案三讀後，行政部門就透過各種方式向各界說明政府面臨的窒礙難行的困境，包括預算刪減幅度及金額創歷史新高，特定項目或機關被針對性大幅刪除，嚴重影響機關正常運作，而財劃法修法更將中央預算3753億在分配不均、事權不清的不公平情況下進行調整，中央政府的施政將有全面性的困難。

李慧芝指出，卓揆一再強調，針對窒礙難行的法律案、預算案提起覆議，是行政院的責任與義務，而行政院也只會在4個前提下提出覆議案，包括：

1、法律案及預算案破壞國家憲政體制及五院院際權力分立。

2、侵犯人民基本權利，影響民主法治運作。

3、弱化國家財政健全，造成預算調適困難。

4、未經過實質充分討論，違背立法程序正義，導致五院體制失序、國家施政困難。

李慧芝強調，行政院絕對不會輕易提出覆議，但總預算案以及財劃法修正案的確將使得政府施政窒礙難行，因此對於立法院的表決結果，行政院感到非常遺憾，將持續研議合法合憲的救濟方式，讓國家能繼續向前，而行政團隊也將持續以各種方式，向國人說明政府施政可能會受到的影響，以及對未來政策的規劃。

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