Taiwan Action！影視界無酬相挺拍罷免片 名單曝光含金量超高

「Taiwan Action影片計畫」首支罷免片，由盧建彰執導。（資料照）

2025/03/12 20:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪濫凍預算，引爆人民怒火，曾榮獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州，1月號召投入製作罷免影片，發起「Taiwan Action影片計畫」，上百名電影圈人士響應，電影人王師今晚透露，將於明天（13日）推出首部影片，由廣告導演盧建彰執導，以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，呼籲民眾付出實際行動「丟掉垃圾」，除掉不適任的亂台立委。

目前身兼「Taiwan Action」新聞聯絡人的王師，今天發表聲明：「立法院藍白立委狂刪政府各部門預算，引爆各界怒吼，全台大罷免潮已烽火遍野。在導演楊力州登高一呼之下，百餘位台灣影視工作者紛紛響應，喊出『Taiwan Action影片計畫』作為行動代號，將於3月13日中午推出首支罷免影片，希望透過影片提醒民眾，為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免的實際行動為台灣『倒垃圾』！」

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「藍白立委於一月間以違反民主程序的暴力手段，大幅刪除及凍結政府年度總預算，不僅嚴重破壞民主體制運作，許多政府部門業務更已近乎癱瘓，民眾權益直接受損，並因危及國防戰力而引發國際關注，戕害台灣形象。紀錄片導演楊力州於1月間發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，立刻獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前人數已超過百人，其中三金得主總計超過20座金馬、金鐘和金曲獎。」

根據王師列出的電影人名單，響應行動的包括導演盧建彰（4A廣告獎、Clio廣告獎）、王小棣（國家文藝獎）、易智言（金馬獎）、葉天倫（金鐘獎）、黃惠偵（柏林影展泰迪熊獎）、陳文彬（金馬獎）、沈可尚（金馬獎）、攝影師周以文（金鐘獎）、製作人李景白（金鐘獎）、編劇陳世杰（金鐘獎）、攝影包軒鳴（美籍，香港電影金像獎）、音效澎葉生（法籍，金馬獎）、剪輯蘇珮儀（金鐘獎）、配樂柯智豪（金曲獎），以及歌曲「拍謝少年」樂團（金音獎）等。

王師表示，「在有識之士奔走規劃之下，短短不到2個月已開花結果。這是台灣影視史上首次，以單一目標匯聚而成的最大規模集體拍片公益行動，參與的影人不僅包含不同族群背景，更遍及影視工業所有相關領域，所有人不計付出與頭銜，只希望在藍白立委違背人民所託的集體賣台行為之下，為台灣的存亡之秋，盡一份自己的力量。」

而即將於明天推出的首支影片，就是由廣告導演盧建彰執導，「鎖定第2階段罷免連署作為引爆時機。影片以台灣民眾最熟悉的日常行為『倒垃圾』為題，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布新。『年都過完了，垃圾還不倒掉嗎？』盧建彰表示，『民意代表若無法代表民意，就是失格，就不該在那位置上。人民高於政黨，人民是主人。歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。』」

王師透露，「『Taiwan Action影片計畫』預計製作至少6至8部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成3部。第一波影片將包含至少4支，以助攻3、4月的第2階段罷免連署為目標。第二波影片則將接棒聚焦至關重要的第3階段罷免投票，積極催出民眾上街投票，罷免不適任民代的實際行動。」

最後他強調，在影片製作資金方面，本次行動並無任何政黨資金投入，所需資金全由團隊向民間自籌。所有導演皆為無酬參與，甚至帶著自己的班底和公司器材情義相挺。拍攝資金則用來支付必要的行政、技術和人員等基本開銷。

網友紛紛表示，「太期待了！我好興奮啊」、「大家加油，下架這些亂台立委」、「真的該讓藍白知道無視人民怒火的下場」、「謝謝各位大師相助」、「好感動，好期待看到影片」、「倒垃圾一定要成功！」、「可以預想可能又要有髒水，謠言，爆料攻擊，感謝承擔起各種重擔的人們，無私的付出，大家加油」。

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