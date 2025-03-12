竹市自由車場無法當世壯運賽場 劉彥伶：邱臣遠勿開啟飛航模式

新竹市自由車場確定無法做為5月世壯運比賽場地。（劉彥伶提供）

2025/03/12 19:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕教育部體育署與台北市政府體育局今天宣佈今年5月要舉辦的世界壯年運動會中的自由車賽事，原本要在新竹市舉行，但因竹市自由車場整修無法完成驗收，將移到台中市舉辦。新竹市議員劉彥伶痛批，新竹市府高虹安與邱臣遠的臉丟大了，原本承諾要在竹市舉辦世壯運，如今因場地來不及完成，確定出局，不僅竹市選手沒有練習場地，也丟臉丟到國外，她要求市府針對整修工程缺失應由政風處進行調查，更呼籲檢調單位也應來查一下自由車場工程。對此，市府尚無回應。

劉彥伶也質疑代理市長邱臣遠先前說好的自由車場整修工程如質如期完工，且要提供2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用，如今確定跳票，新竹市真的是丟臉丟大了！先前發生裁判長摔車骨折送醫事件後，自由車場整修已成全國矚目的工程，當時她就指出工程大有問題，包括地面不平整及出現凹陷處，難道檢調單位還不介入了解查一下嗎？呼籲檢調單位也應比照棒球場模式進行調查。

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劉彥伶也說，當初爭取1.15億的經費果真打水漂，場地工程施作過程中刪除水保項目，造成場地龜裂、積水、平整度不佳，甚至產生選手試騎時明顯跳動、裁判長摔傷骨折等問題。現在不僅連選手練習都沒得用，世壯運世界級規模的比賽就這樣硬生生從新竹移到台中！本來選手來新竹參賽可以帶來的觀光經濟效益，如今沒了！本來新竹家長可以透過這個運動增加親子活動，也沒了！原本可帶動附近周圍商家動物園、假日花市、十八尖山攤販的經濟效益，同樣沒了！選手期待在自己的城市為自己的家鄉取得驕傲，也無法實現了！

劉彥伶也批，民眾黨執政的新竹市府團隊已從上到下螺絲不見了，自由車場是在高虹安任內發包的工程，花了這麼多的經費居然整建出一座連練習都無法使用的自由車場地，比賽還被移到台中，真是丟盡新竹市的臉，且成國際笑話。

她要求邱臣遠及工務處、教育處都需為此事負責，甚至應移送監察院調查違法失職情形，包括工程過程百般阻撓議員會勘並刪除水保項目造成場地施作品質等問題；以及連變更設計、工程進度都沒有掌握，造成無法辦理世壯運的教育處。更呼籲邱臣遠不要再開啟「 飛航模式」，只想著要出國。

新竹市自由車場確定無法做為5月世壯運比賽場地。（劉彥伶提供）

新竹市自由車場確定無法做為5月世壯運比賽場地。（劉彥伶提供）

新竹市自由車場確定無法做為5月世壯運比賽場地。（劉彥伶提供）

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