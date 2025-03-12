總預算、財劃法覆議案遭藍白否決 民進黨團：國家預算災難正要開始

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤舉行記者會回應覆議案結果。（記者陳志曲攝）

2025/03/12 19:12

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今（12日）進行「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案表決，藍白立委聯手以61票對綠營51票，雙雙否決覆議案。立法院民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪表示，覆議結果創下3個前所未有的災害，包含國會討論的民主沉淪、憲政秩序的戕害混亂，以及國家政府執行預算的災難正要開始。

吳思瑤表示，藍白聯手再次將2個重要覆議案封殺，黨團對此感到非常遺憾，立法院再一次讓全民失望了，人民期待立法院能夠撥亂反正，但立法院依舊交出一張傷害民意、傷害國家的覆議成績單。她強調，國家是人民的，預算是全民的，預算就是民生，在野黨口口聲聲說民生第一、民生優先，就應當在今天兩大覆議案中起義來歸，但針對兩大覆議案的結果，在野黨依舊執迷不悟，依舊迷途而不知返。

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吳思瑤指出，覆議結果創下了3個前所未見、前無古人後無來者的災害。第一，國會民主的運作繼續沉淪，今天同步處理2個覆議案，民進黨團一再批評，藍白為了政治操弄，將總預算跟財劃法硬綁在一起通過覆議案，在2天的詢答中，藍白聯手壓縮討論時間，再一次讓「沒有討論不是民主」成為了新國會的惡例跟常態。

她提到，非常遺憾，覆議案一案只處理一天，民主的討論蕩然無存；更讓人遺憾的是，在最終的討論場域中，藍白立委站上質詢台，依舊不斷以錯誤訊息亂帶風向，以加害人譴責受害人的態度，不斷對行政部門有非常多不合理的對待。兩天的質詢當中，在野黨立委用何其傲慢的態度，不讓官員有足夠跟充分完整的時間進行重要議案的詢答，所以國會的討論、民主已經蕩然無存

吳思瑤續指，第二，憲政秩序的破壞跟戕害，預算是行政權，立法院依據憲法第63條有議決預算之權，但是立法院現在送出的預算，是史上刪最多、凍最嚴、審查過程最混亂的預算審查結果，如同財劃法掏空中央3753億元，全程討論只有3分鐘，這嚴重地傷害了行政部門的預算權。

她認為，在野立委過當利用預算審查權，逼迫傷害其他憲法機關，難以執行他們的憲法忠誠義務，白話講，立法院再一次遂行了「立院最大，我就是比你大，我可以亂砍亂刪，讓你的機關沒有辦法運作」，憲政史上的混亂就是第二個前所未有，反映在預算跟財劃法的惡刪惡砍以及亂修當中。

吳思瑤表示，第三，這是史上第一次國家政府財政陷入執行災難，這個災難原本希望在覆議案之後能夠獲得解決、撥亂反正，但是覆議案被封殺，國家政府執行預算的災難正要開始。她指出，目前為止沒有人知道114年度總預算被刪多少，沒有人知道哪些預算可以使用，沒有人確定被刪掉8成、9成以上的特定機關未來怎麼運作、怎麼補救。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

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