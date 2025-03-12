指主計長答詢總預算多1368億打臉卓榮泰 國民黨：謊言內閣無賴集團

行政院長卓榮泰、財政部長莊翠雲（左）及主計長陳淑姿（右）答詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 19:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團今天發出新聞稿說，昨天在立法院議場，行政院各部會首長通通公開承認，各別部會今年預算比去年，少則數億多則上百億元，但今天主計長陳淑姿公開說，立法院三讀通過的預算，今年比去年足足多了新台幣1368億元，直接打臉行政院長卓榮泰，備詢台如同大型翻車現場。

國民黨團說，國民黨團總召傅崐萁的質詢，讓賴清德總統、卓榮泰、民進黨團總召柯建銘為全民認證的騙子總統、院長、執政黨團總召。陳淑姿回答今年比去年1368億元，直接打臉卓榮泰的「窒礙難行說」、「發不出老農津貼」、「領不到統一發票獎金」、「選手情蒐不足」等謊言。

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國民黨團指出，在備詢台上，國防部長顧立雄公開承認今年增加400億元預算，內政部增加400億元、交通部增加389億元、衛福部長邱泰源承認增加306億元、農業部增加83.24億元等族繁不及備載。

國民黨團說，之前部會首長公開說謊總預算三讀結果窒礙難行，要不要向國人公道歉？到現在没有部長要對說謊負責？這就是民進黨政府要把國會改革法案中，部長說謊罰錢條款宣告違憲的真正原因所在。

國民黨團強調，今年2兆9000億元中央政府總預算，加上近三年的歲計䞉餘1兆766億元及稅收超徵約1兆8000億元，手握5兆元以上公帑使用權的行政院長，買不請衛生紙、開不了燈、請不起手語老師，除了凸顯是「無能團隊」外，只有「無賴集團」可以形容這個「謊言內閣」。

國民黨團提醒卓榮泰，台積電已經被出賣，護國神盾已經變成「山姆大叔」的安全盾牌。不想留下歷史的罵名、惡名，請好好為我們佔GDP近半數的高科技產業找到一條可靠安全的出路。

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