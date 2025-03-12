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    中配鼓吹武統遭廢止居留 陸委會轟國台辦：沒資格談言論自由

    中配網紅劉振亞專門在頻道拍片鼓吹「武統台灣」，聲稱「祖國必須統一也必然統一」。（擷取自YouTube 亞亞在台灣頻道）

    中配網紅劉振亞專門在頻道拍片鼓吹「武統台灣」，聲稱「祖國必須統一也必然統一」。（擷取自YouTube 亞亞在台灣頻道）

    2025/03/12 18:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶、網紅劉振亞在社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，被移民署廢止在台依親居留許可。中國國台辦今天嗆聲說，民進黨當局用盡手段大肆打壓島內不同立場聲音，打壓中配在台言論自由。陸委會痛批，中共對台統戰、滲透無所不用其極，根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。

    網紅劉振亞嫁來台灣後，近年在台經營包含中國版抖音、台灣YouTube社群帳號「亞亞在台灣」，她自稱「亞亞」與暱稱「小當歸（暗喻台灣當然回歸）壹壹」的女兒，經常錄製要武統台灣的統戰宣傳影片。

    移民署11日依據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

    國台辦發言人陳斌華稍早嗆言，這是民進黨當局傷害大陸同胞，民進黨當局用盡手段大肆打壓島內不同立場聲音，再次暴露其標榜的自由是「台獨的自由」、「抗中的自由」，既虛偽又雙標，如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重侵犯。

    陳斌華更撂話，台灣媒體有提到是網紅八炯向移民署舉報的，「對於此人我有16個字評價，宵小之輩、雞鳴狗盜、為虎作倀、必遭嚴懲」。

    對此，陸委會表示，中共對台統戰、滲透無所不用其極，長期透過經貿、旅遊、教育、文化等各層面滲透台灣社會，且中共堅持一黨專政，箝制思想、嚴控輿論、迫害人權，根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。

    陸委會強調，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰並強化全民心防，是正當及必要的措施，這種努力也將持續下去。

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