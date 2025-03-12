羅廷瑋為罷免添柴火 「台中慧成宮」冠軍帽銷售一空

志工戴「台中慧成宮」冠軍帽，竟在高鐵遇到立委廖偉翔本尊。（志工提供）

2025/03/12 18:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市6個罷團7日至中選會領取二階連署格式後，火速進行連署行動，立委羅廷瑋被爆「耍官威」事件，讓「展翅廢翔」中四選區開售「台中慧成宮」的冠軍帽銷售一空、連署罷免份數接近4千份。

台中市6個罷團包括「展翅廢翔」、「一罷擊臣」、「中二解顏」、「中三拒瓔」、「斷健行動」及「敲羅行動」。

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而立委羅廷瑋發生用最速件公文，給台大醫院副院長「耍官威」疑雲事件後，中五連署件數累積突破5千份，志工強調，「感謝羅委員為罷免添加柴火。」

中四選區罷團體「展翅廢翔」今晚在西南屯罷免中心，開售120頂「慧成宮」少量宮帽，帽面印製「台中罷免慧成宮」黃色字樣，開賣數分鐘銷售一空。

志工強調，台中除六害、藍委罷起來，「每頂販售377元，是因為（立委）廖偉翔讓人生氣氣。」

志工杜承哲醫師說，聯電創辦人曹興誠戴上「台中慧成宮」冠軍帽帶動連署氣勢，而台北罷免王鴻薇團體，志工人數是台中罷團的三倍，罷團為了維持廣大出攤地點，人力非常吃緊，非常需要各方英雄來相助 歡迎到河南路二段40-2號報名志工、填連署、買帽子。廖偉翔表示，暫不回應罷團訴求。

中六選區罷免羅廷瑋連署突破6千份，各站平均收件增加1至3成，志工小文說，羅廷瑋被點名施壓醫院耍官威，「雙面人」個性表露無遺，呼籲公民勇敢站出來罷免他。

羅廷瑋回擊「耍官威」疑雲，強調監督政策落實是立委的天職，接到選民陳情本就有義務釐清事情，確保資源真正用於有需要的孩子身上，讓政策發揮應有效益。

「台中慧成宮」冠軍帽今晚開賣銷售一空。（「展翅廢翔」罷團提供）

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