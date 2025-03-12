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    無視民怨！總預算、財劃法覆議雙殺 林俊憲：藍白「安心上路」吧！

    立院院會12日進行總預算、財劃法覆議案表決，藍白再次聯手否決。（記者叢昌瑾攝）

    立院院會12日進行總預算、財劃法覆議案表決，藍白再次聯手否決。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/12 20:18

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今（12日）進行「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案表決，藍白再次聯手否決掉。對此，民進黨立委林俊憲表示，既然藍白連最後下車的機會都不把握，那就「安心上路」吧！

    今日立院院會進行總預算、財劃法覆議案表決，扣掉已經請辭的民眾黨立委吳春城，今天共有112名立委領票，表決結果顯示支持覆議案51票、反對覆議案61票，財劃法覆議案表決結果亦同，藍白再次聯手將2案雙雙否決。

    消息一出，政治工作者周軒隨即慨歎「藍白完全沒有把人民的憤怒看在眼裡」。林俊憲也在臉書發文，「這幾個月來，再多道理、再多論述，這群人依然聽不進去，面子最後還是戰勝了理智。也不用多說什麼了，既然最後的下車機會不把握，那就安心上路吧！」

    綠委林楚茵稍早也PO文痛批，「國民黨、民眾黨再次用行動告訴全民，這就是他們要做的！把國家財政搞垮、人民福利縮水，傅崐萁竟然如此開心！罷掉傅崐萁、罷掉不適任藍委剛好而已！「藍白滿口『監督』、『把關』，實際上卻是在癱瘓政府運作、無聲剝奪全民福利！」

    時代力量黨主席王婉諭也直言，「恭喜藍、白，你們循程序解套的最後一根浮木也沉了。有兩個至今『無解』的題目，請兩黨的總召、黨團幹部，負責任的出來回答台灣社會。請問今年總預算的總刪減額度到底是多少？請問出現『負數』的預算要怎麼處理？要籌錢去還給國庫嗎？」

    「包含外交部、司法院、監察院、行政院、內政部國土署、農業部、中選會等七個機關在內，都史無前例的出現部分科目預算的『刪減數』超過『預算數』的荒唐情形。請問國民黨、請問民眾黨，全國人民給你們兩個月思考了，有答案了嗎？如果你們回答不出來，那我現在就可以告訴你們：公民的罷免行動，一定會如野火燎原般的延燒下去！」

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