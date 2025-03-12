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    藍白雙殺總預算、財劃法覆議案 民進黨：歷史罪人必受民意制裁

    民進黨發言人韓瑩。 （資料照）

    民進黨發言人韓瑩。 （資料照）

    2025/03/12 18:34

    〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委今（12日）挾人數優勢，將「114年度中央政府總預算案」、「財政收支劃分法修正案」覆議案雙雙封殺。民進黨發言人韓瑩批評，藍白甘願做歷史的罪人，也不願共同為台灣人民社稷著想，勢必將受到民意的制裁。

    扣掉已請辭的民眾黨立委吳春城，今天覆議案表決共有112位立委領票，總預算覆議案表決結果，支持覆議案51票、反對覆議案61票。財劃法覆議案表決結果亦同，支持覆議案51票、反對覆議案61票，兩案均遭藍白否決。

    韓瑩表示，2項與國家發展及人民利益有密切的關係的覆議案，再度遭到藍白聯手否決，藍白兩黨面對民意的憤怒，仍然一意孤行，不但否決掉國家的安全與發展、否決掉人民的荷包，更否決掉台灣大步向前的機會。

    韓瑩回顧，過去一年以來，藍白兩黨在國會裡，一連串通過毀憲亂政立法院職權行使法、憲訴法、選罷法等法案，始終不願給行政部門有充分說明、給朝野立委充分討論的機會，罔顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。

    韓瑩強調，藍白不顧民生需求，選擇擋下攸關地方財政公平與國家重大施政的法案，刻意讓國家發展停滯，明顯只為滿足自己的政治算計。民進黨身為為執政團隊的一員，將持續清楚向國人報告政府施政方針，並堅持守護台灣民主憲政體制。

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