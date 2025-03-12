羅廷瑋怒斥醫護事件引爆罷免潮 台中F3藍委連署爆增

中五選區「斷健豪成宮」連署站，連署民眾絡譯不絕。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/12 18:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋被爆耍官威，召國健署與台大醫院高層到國會辦公室怒斥，引發民眾怒火，罷免羅廷瑋第二階段連署爆增，被稱為台中F3藍委的另2名廖偉翔、黃健豪的罷免連署也增加，今天中五選區罷免連署民眾直言，藍委愈來愈誇張，不能忍受再讓他們再亂3年。

台大婦產科名醫施景中日前爆料，某通過一階罷免的立委因其助理帶孩子就醫，感覺醫院「服務不周」，竟把健保署長石崇良等及醫院副院長、醫師等人叫到辦公室亂罵一通，台中市議員江肇國昨天直言揭發該立委就是羅廷瑋，後來再透露羅在二階段連署書，在短短3天的時間就收了將近5000，也影響另2名台中F3立委，為罷免添柴火。

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全國大罷免第二階段從 3月7日展開，不只有「慧成宮」帽，中五選區在北區進化北路成立連署據點「斷健『豪成宮』」，2階展開後連署人潮絡譯不絕，罷團喊出「10萬北北屯，台中一定贏」，幹部表示，目標10萬份連署，目前每天約收到數百到近千份，但有民眾認為第2階段50天還長，未立刻來連署，其實扣除作業流程，收件只到4月26日，呼籲民眾加緊先來連署，10萬目標需要每天2400份連署，一旦通過到第3階段選舉，只要10萬人投票就能罷免成功。

今天不少民眾趕緊來連署，除了不滿藍委在立院違法亂政，最近羅廷瑋爆出耍官威、欺壓醫療人員，令人憤怒，實在看不下去，也有民眾陸續索取連署書回去給親友填寫後送來，一次就是10份、10份索取，罷免熱烈。

罷團幹部指出，中五選區斷健行動，在北區、北屯設有10個以上的連署站或連署放件處，除了斷健豪成宮連署站，包括北區、北屯民進黨議員、前立委莊競程服務處，以及友善店家收件處，也會持續在市場、公園、捷運站前擺攤，之後計畫中彰投雲聯合罷免，互相收件，擴大罷免藍委能量。

中五選區「斷健豪成宮」連署站，連署民眾絡譯不絕。（記者蔡淑媛攝）

連署民眾索取罷免貼紙等小物，協助宣傳。（記者蔡淑媛攝）

中五選區「斷健豪成宮」連署站，並掛下罷免令旗，連署民眾打卡。（記者蔡淑媛攝）

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