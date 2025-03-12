綠委提「軍購特別條例」優先取得統籌分配款 卓榮泰允諾

立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，立委鍾佳濱進行質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 18:48

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院報告「財劃法修正案」覆議案並備詢，民進黨立委鍾佳濱質詢時詢問，若該法上路，為了顧及台灣國防，未來是否能設立特別條例，讓軍購預算優先於「財劃法」收入分配之前，先來支應我國保衛安全的預算？卓揆允諾，將基於國防的需求，衡量我國財政能力後，若認為有需要，會朝這個方向進行。

鍾佳濱質詢時詢問，人民繳稅不是為了養共匪是為了照顧社會、維護身家，若「財劃法」通過後，國防經費、撥補勞保、交通建設、農業農損、社宅租補、醫療健保等經費都會受到影響，依照「事權應隨財權移轉」原則，哪些是能由地方政府來承接？

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卓榮泰答詢時回應，國防經費只有中央能做，而國防軍購只會一直、一直地不夠。

面對鍾佳濱追問，台灣的國家生存最大威脅是否來自中國？當中國欲在2025年將國防預算增加7.2％，我國是否要相對應提高？卓榮泰說，中國對台灣有相當侵略的敵意，我國強化自己是最基本的條件，只有台灣夠強，才不會走上被併吞的那條路。

鍾佳濱要求，若「財劃法」新法上路，請政府盤點，原來由中央買單的人民福利哪些會受影響；原來由中央分擔的地方建設哪些會受波及？卓榮泰回應，資料上行政院都有做相關準備。

鍾也進一步提及，過去軍購預算都是使用特別條例來支應，為了顧及台灣國防，未來是否能將我國軍購特別預算可以排除「財劃法」，透過設立特別條例，讓軍購預算優先於「財劃法」收入分配之前，先來支應我國保衛安全的預算。

卓榮泰表示，基於國防的需求，衡量我國財政能力後，若認為需要有一個長期的特別條例或預算，政院會朝這個方向請求大院支持。

至於是否能讓軍購費用是否能優先於「財劃法」的收入分配之前？財政部長莊翠雲補充，目前不是這樣執行，但仍要看該特別條例的修法，因為特別條例條文中需明定經費的來源。

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