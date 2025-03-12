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    首頁　>　政治

    學校威權象徵清除更名 教育部：仍有81校105項列管

    教育部指出，對於威權象徵清除或改名是「促進轉型正義條例」法定任務。（資料照）

    教育部指出，對於威權象徵清除或改名是「促進轉型正義條例」法定任務。（資料照）

    2025/03/12 18:23

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部今年初對學校召開說明會，談及清除威權象徵內容，而中原大學近日公告將校內中正樓改名智信樓，引發外界討論。教育部今天說明，清除威權象徵是依「促進轉型正義條例」規定辦理，召開座談會，是為瞭解學校現況及依法辦理的困境，提供校際交流及必要的協助。

    教育部指出，對於威權象徵清除或改名是「促進轉型正義條例」法定任務，為營造落實人權保障之友善教育環境，對處理紀念威權統治者之象徵，學校應依法辦理，並宜依循民主程序，秉持理性、參與及多元價值，以公開溝通、凝聚共識方式妥適處理，又藉由課程教學及教師增能研習，深化學生對轉型正義之體認。

    對於中原大學公告建築物更名，教育部說，校方為配合國家轉型正義之政策，並兼顧學校「以基督愛世之忱建校」之宗旨，將「中正樓」更名為「智信樓」，對此予以肯定與支持。

    而今年初所召開的座談會上，教育部提到，是為瞭解學校現況及依法辦理的困境，提供校際交流及必要的協助。目前列管教育部部屬機構及高級中等以上學校仍有81校、105項威權象徵，主要包含蔣介石塑像、遺像、蔣經國塑像、遺像，及命名空間等態樣。清除或更名須依學校內部程序進行辦理，無時間限制。

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