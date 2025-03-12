總預算案覆議 藍白聯手否決

立法院院會記名表決「114年度中央政府總預算案」覆議案，藍白立委聯手否決。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 17:53

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（12）日進行「114年度中央政府總預算案」覆議案記名表決，下午5點左右，朝野立委投完票後提早開票，即便行政院長卓榮泰已提出窒礙難行理由，疾呼朝野立委重新審視，藍白立委仍舊「不改其志」，繼續聯手否決覆議案。據卓揆近日言論，未來執政團隊向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分等憲政救濟，都會是考量選項。

總預算案覆議案開完票後，立法院院會繼續進行「財政收支劃分法修正案」覆議案開票，目前尚未宣告最終票數，但藍白反對覆議案的票數已過半（超過57票）。而這也是本屆立院繼「國會擴權法案」、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法後，第4次否決行政院所提出的覆議案。

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針對總預算案覆議案，卓榮泰說明，往年立院三讀總預算案的內容，包含總刪減數及審查後歲出總額，但這次並未宣讀。依立院宣讀內容刪減2076億餘元，但行政院主計總處計算，僅刪減1439億餘元，兩者數字不同。另外，要求行政院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則。

卓榮泰也指出，今年度預算凍結金額比前3年平均增加9倍，解凍條件很多都要到立院院會處理。經主計總處核算結果，凍結數高達1381億餘元，多項凍結案的解凍條件難以達成。此外，若無法撥補台電1000億元，勢必只有舉債、調高電費等方式，對民生、國家財政造成沉重負擔，對產業競爭也非常不利。

根據「憲法增修條文」第3條條文規定，覆議時，如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

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