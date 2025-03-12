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    台大醫師再爆料耍官威 羅廷瑋喊不認識他：這醫師也沒參與討論

    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    2025/03/12 17:35

    相關新聞：
    羅廷瑋駁「耍官威」 台大醫再揭內幕：政客嘴臉噁心至極！

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋被爆料找國健署、台大開協調會耍官威，台大醫師再加碼爆料，助理小孩想來篩檢，掛了門診發現不能篩檢，不爽回去叫老闆發文，羅廷瑋假關心小兒之名行耍官威之實，噁心至極。羅廷瑋回應，他不知道這位醫師是誰，該醫師也沒參與他們現場的討論，若有參與就知道全程理性務實，監督政府是他的工作。

    羅廷瑋說，他不知道這位醫師是誰？不論是施景中醫師，或是這位總醫師，「今天都沒有在現場，也沒有參與我們的討論」；如果他們有參與，就會知道我們全程都是理性務實的在討論。監督政府是他的工作，他就是把他的工作做好。

    羅廷瑋提及，監督政策是否落實是立委的天職，有民眾反映衛福部早產兒篩檢未落實，接到選服後本就有義務將相關事情釐清，並由國健署提議，經過協調會討論後，業務單位迅速調整、改善門診公告內容，同時建立相應配套措施，以確保早產兒篩檢政策得以確實執行。

    羅廷瑋說，他會持續監督2.33億元的篩檢預算，政策落地半年怎會無法執行，確保資源真正用於有需要的孩子身上，讓政策發揮應有的效益。

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