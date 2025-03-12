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    覆議案若未過憲政救濟恐也卡關 賴瑞隆轟：癱瘓國家運作

    立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，立委賴瑞隆進行質詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今（12）日就財劃法修正案召開全院委員會，立委賴瑞隆進行質詢。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/12 17:28

    〔記者方瑋立／台北報導〕行政院長卓榮泰今（12）赴立院報告「財政收支劃分法」修正案覆議案並答詢時表示，若覆議案未過不排除走憲政救濟，提出「暫時處分」也是可能的選項，但大法官人數又遭立法院拖延，令立委賴瑞隆直言，立法院已經癱瘓掉大法官，也完全癱瘓國家正常運作。

    賴瑞隆詢問，若覆議案未過，行政院的下一步是什麼？卓榮泰表示，「財劃法」是依「憲法」第147條重要精神與規定立法，所以被公法學者形容為「財政憲法」，若違背憲法精神，可以研究進一步推動釋憲，若在憲政秩序上有違憲之虞，應該走向這條路，都是未來救濟方式的一種。他說，各種方式都有考慮，沒有放棄任何努力。

    賴瑞隆追問，若表決沒過，是否不排除走釋憲或憲政程序的路線？會提暫時處分嗎？卓榮泰回應，憲法已經賦予這樣的義務，暫時處分確實是可能的選項，但大法官的人數現在又被立法院拖延。

    賴瑞隆痛批，這又變成另一個問題，立法院已經在癱瘓大法官，完全是把國家的正常運作攤換掉。

    對此，卓榮泰也坦言，中央一直致力維護五院制度分立，但這已是民主政治發展過程中從未發生過的現象。

    賴瑞隆批評，藍白立院獨大已經完全影響到總統府、其他四院的權益，超越憲法和各界的理解範圍，真的無法接受。

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