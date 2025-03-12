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    首頁　>　政治

    江肇國指國民黨想切割太遲 羅廷瑋：當天2位醫師都未在場

    江肇國指有醫師具名爆料，國民黨想要切割羅廷瑋太晚了（記者蘇金鳳攝）

    江肇國指有醫師具名爆料，國民黨想要切割羅廷瑋太晚了（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/12 17:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員江肇國指控國民黨立委羅廷瑋就是施壓官員的立委，今天在臉書PO文表示，從葉元之到羅廷瑋，一個官威比一個還大。國民黨一開始的策略就是動員全部力量防守，把所有指控都洗成「抹黑」，今天台大醫師們具名爆料，國民黨原本想靠「一條龍式護航」，想要幫忙穩住基本盤，結果反而加速崩盤，現在才想切割羅廷瑋？真的太遲了。

    羅廷瑋表示，他不知道這位醫師是誰？不論是施景中醫師，或是這位總醫師，當天都沒有在現場，也沒有參與我們的討論，如果他們有參與，就會知道全程都是理性務實的在討論，監督政府是他的工作，他就是把他的工作做好。

    江肇國表示，今天台大醫師們具名爆料，真相徹底攤在陽光下，國民黨的護航劇本當場破功，反噬回來的大翻車，比他們想像中還快、還猛烈，羅廷瑋不只是自己跳火坑，還拖著整個國民黨全黨立委一起往下跳。

    江肇國表示，國民黨試圖堵住風波，避免接連的官威事件再成為藍營大罷免潮的新破口，進而拖累全黨立委，結果呢？而羅這次連盧秀燕市長也一起騙進來，向她討救兵，請她動員地方系統幫忙轉傳他的瞎話，結果盧秀燕也被他拉著跟醫護人員對撞。

    江肇國嘲諷指出，那些幫忙轉傳的地方系統、側翼，如今全數翻車。國民黨原本想靠「一條龍式護航」，想要幫忙穩住基本盤，結果反而加速崩盤。現在才想切割羅廷瑋？真的太遲了。

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