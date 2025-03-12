斑馬線被撞是「國恥」！陳世凱：修法重罰3.6萬、吊銷駕照

交通部長陳世凱。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/03/12 17:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕行人交通安全議題越來越被重視，交通部長陳世凱今天（12日）接受媒體專訪時表示，行人走在斑馬線上被車撞傷或撞死是「國恥」，今年會修法提高車輛不停讓行人的罰則，撞傷行人重傷、死亡，一律罰最高3萬6千元並吊銷駕照、五年不得考領。

去年全國有366名行人被撞死，雖然有降低、但仍被許多人批評。陳世凱表示，在斑馬線（行人穿越線）上被車輛撞傷、撞死是國恥，這過去講禮讓行人，但這不該是禮貌，而是要強制停讓行人，交通部今年就會啟動修法，加重車輛撞傷、撞死人的罰則。

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根據目前規定，車輛肇事撞傷、撞死行人的案件，行政處罰部分，可處7200元到3萬6千元罰鍰，並須接受道安講習，吊扣或吊銷駕照。致人輕傷處7200元，吊扣駕照一年；致人重傷罰1萬8千元、吊銷駕照並三年不得考領；肇事致人死亡處3萬6千元，吊銷駕照並三年不得考領。

陳世凱表示，將檢討現行裁罰基準，致人輕傷從罰7200元提高到1萬8千元，吊扣駕照從1年延長為1到2年；致人重傷和致人死亡，提高為一率罰3萬6千元，且4年到5年都不得考照。陳世凱表示，後續會邀集相關單位研商裁罰細則及處罰條例修正作業。

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